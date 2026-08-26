Bill Gates poslao dramatično upozorenje, traži ograničenja za AI: 'Mogli bismo izgubiti kontrolu'

Umjetna inteligencija zahtijeva stroga ograničenja, jer bi u suprotnom šteta za ljude mogla nadmašiti sve potencijalne koristi, poručio je suosnivač Microsofta Bill Gates na svojoj stranici Gates Notes. Dodao je kako će odluke koje se donose sada odredit će hoće li umjetna inteligencija postati alat za jednakost ili izvor nepravde, piše CNN.

"Umjetna inteligencija bit će ili najveći alat za postizanje jednakosti ikad izumljen ili najgori izvor nepravde", poručio je Gates u tekstu pod naslovom "Turbulentna era umjetne inteligencije je stigla. Odluke koje sada donosimo su presudne".

'Jedno od najturbulentnijih razdoblja'

Gates u tekstu ističe strahove vezane uz ponašanje pojedinih AI modela i mogući gubitak radnih mjesta. Vjeruje da će iduća tehnološka revolucija, ona koju donosi umjetna inteligencija, biti znatno razornija za društvo.

"Čak i u najboljem slučaju, prijelaz u novu eru umjetne inteligencije bit će jedno od najturbulentnijih razdoblja u ljudskoj povijesti. Ne vidim dokaze da se lideri, stručnjaci i zajednice adekvatno suočavaju s tim izazovima. Ne postoji plan koji bi olakšao ulazak u doba umjetne inteligencije", napisao je Gates.

Smatra da umjetna inteligencija može donijeti velike koristi u područjima kao što su poljoprivreda i medicina. Međutim, istaknuo je da tranzicija nosi i goleme rizike. Kao što su masovna nezaposlenost, ugrožavanje obrazovnog i društvenog razvoja djece te olakšavanje kriminalcima, zlonamjernim akterima, pa i samoj umjetnoj inteligenciji da uzrokuju štetu.

"Kako modeli budu postajali moćniji, mogli bi početi djelovati protivno našim interesima, a mi bismo mogli izgubiti kontrolu. Da netko ima vjerodostojan plan za usporavanje napretka umjetne inteligencije na globalnoj razini, vjerojatno bih ga podržao. Ipak, mislim da se to neće dogoditi. Geopolitički i ekonomski interesi previše snažno guraju razvoj", poručio je.

'Imate priliku djelovati sada'

Predložio je oporezivanje umjetne inteligencije ili robota na isti način na koji se oporezuju plaće radnika, čime bi se usporilo napuštanje ljudskog rada. Osim toga zalaže se da se određeni poslovi rezerviraju samo za ljude.

"Moja je poruka liderima: imate priliku djelovati sada, prije nego što nezaposlenost naglo poraste, zajednice počnu trpjeti, a povjerenje javnosti nestane. Možete osigurati da umjetna inteligencija koristi svima. Također, možete surađivati s drugim vladama kako biste odgovorili na ovaj nacionalni i globalni izazov", zaključio je.