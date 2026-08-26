Skupo će ih stajati europska noć: UEFA kaznila Hajduk i Rijeku, prijeti im još gore

UEFA-ino Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo objavilo je nove odluke povezane s europskim nastupima hrvatskih klubova. Zbog događaja na utakmicama Konferencijske lige kažnjeni su Hajduk i Rijeka, koji će zajedno morati platiti gotovo 90 tisuća eura.

Splićani su kažnjeni zbog događaja na utakmici protiv Rakowa, odigranoj 20. kolovoza na Poljudu, koja je završila rezultatom 2:2. Hajduk će zbog korištenja lasera platiti 12 tisuća eura, dok ga je blokiranje stadionskih prolaza stajalo dodatnih 14 tisuća eura. Najveća pojedinačna kazna, u iznosu od 30 tisuća eura, izrečena je zbog korištenja pirotehnike i bacanja predmeta. Ukupna novčana kazna tako iznosi 56 tisuća eura.

Uz financijsku sankciju, UEFA je Hajduku odredila i djelomično zatvaranje Poljuda na sljedećoj domaćoj europskoj utakmici. Kazna bi obuhvatila najmanje tisuću mjesta u sektoru J i susjednim sektorima, ali je uvjetna na razdoblje od dvije godine. To znači da se zasad neće primijeniti, osim ako klub u tom roku ne ponovi prekršaj koji bi doveo do njezina aktiviranja.

Hajduk je dobio i upozorenje zbog nedoličnog ponašanja momčadi, odnosno sudjelovanja najmanje šest igrača i članova stručnog stožera u takvom ponašanju.

Kažnjen je i Adrion Pajaziti. Hajdukov veznjak suspendiran je na jednu utakmicu UEFA-inih klupskih natjecanja zbog grubog prekršaja te neće imati pravo nastupa u prvom sljedećem europskom susretu za koji bi inače bio dostupan.

Disciplinska odluka donesena je i nakon Rijekina gostujućeg poraza od Midtjyllanda rezultatom 2:0. Riječki klub zbog korištenja pirotehnike mora platiti 12.750 eura, dok mu je zbog nereda među navijačima izrečena dodatna kazna od 20 tisuća eura. Ukupna novčana kazna za Rijeku iznosi 32.750 eura.

UEFA je Rijeci odredila i zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću europsku utakmicu. I ta je sankcija uvjetna na dvije godine, pa će biti aktivirana samo ako se tijekom tog razdoblja ponovi odgovarajući prekršaj.