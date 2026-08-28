Partnerica mu ostavila 3.400 poljubaca na autu pa mu policija dala račun: Dobro je i prošao

Neobičan prizor iz indijskog grada Gwaliora privukao je veliku pažnju javnosti nakon što je policija kaznila muškarca čije je vozilo bilo prekriveno tisućama otisaka poljubaca.

Stoga mu je izrečena novčana kazna od 5.500 indijskih rupija, što je oko 50 eura. Neobičan izgled automobila osmislila je njegova partnerica, koja je provela nekoliko sati ukrašavajući vozilo i ostavila na njemu čak oko 3.400 poljubaca.

#WATCH | Gwalior, Madhya Pradesh: Traffic Police seized a car with lipstick marks for performing dangerous car stunts on city roads after an Instagram video went viral.



Under 'Operation Eagle,' police tracked the vehicle, issued a Rs 5,500 challan, and seized the car for traffic… pic.twitter.com/iVLGttC4Ie — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 24, 2026

Viralni hit

Vlasnik automobila Aditya Sikarwar lokalnim je medijima rekao kako je njegova djevojka to napravila kao dio jednog "stranog trenda" i pokušaja da video postane viralan na društvenim mrežama. No, nisu bili svjesni da bi takva preinaka automobila mogla biti kažnjiva.

Policija je reagirala nakon što se snimka automobila prekrivenog otiscima poljubaca proširila društvenim mrežama. "Prije dva dana postao je viralan video automobila s tragovima nalik na ruž za usne koji se kretao područjem City Centera", rekao je prometni inspektor Abhishek Raghuvanshi.

Sikarwar je za NDTV izjavio kako je automobil bio parkiran dok je njegova partnerica nanosila otiske poljubaca. Nakon toga objavio je snimku na Instagramu, nadajući se da će privući pažnju.

"Mislila je da će video postati viralan ako napravimo nešto ovakvo. I bila je u pravu - proširio se internetom. Prekrila je cijeli automobil tragovima ruža”, rekao je.

Zašto je kažnjen?

Policija mu je izrekla kaznu zbog neovlaštene izmjene vozila. Nakon što su pronašli automobil, odveli su vlasnika u policijsku postaju i kaznili ga prema Zakonu o motornim vozilima.

Osim novčane kazne, policija ga je natjerala i da ukloni sve tragove ruža s karoserije automobila.

Prometna policija objavila je kako je vozilo pronađeno nakon viralne snimke na Instagramu. U sklopu akcije "Operation Eagle" policajci su identificirali automobil, izdali kaznu od 5.500 rupija i privremeno ga zadržali zbog prometnih prekršaja.

Reakcije na društvenim mrežama

Video objavljen na platformi X privukao je veliku pažnju javnosti i u kratkom roku prikupio gotovo 50.000 pregleda. Korisnici su ga zasuli brojnim komentarima.

Dok su se neki pitali zbog čega je muškarac kažnjen, drugi su iskoristili priliku za šale i duhovite opaske na njegov račun.

"Umjesto opasnih vratolomija, svi se fokusiraju na tragove koji pokazuju da je marketing bio ispravan, ali čin za koji se koristio za marketing bio je zločin", "Možda je njegov auto jedina stvar vrijedna njezinih poljubaca. Žalim djevojku!", "Koje su se opasne vratolomije izvodile? Kako jedinstvena umjetnost označavanja ružem krši prometna pravila?", "Zašto, ali zašto?", samo su neki od komentara.

Kako je reagirao vlasnik automobila?

Vlasnika vozila kazna je neugodno iznenadila, no bez obzira na iznenađenje poslušao je policijsko naređenje i postupio prema njihovim zahtjevima.

"Nisam znao da je to protuzakonito. Nakon reakcije policije očistio sam cijelu karoseriju, uklonio tragove ruža i platio kaznu od 5.500 rupija. Nitko ne bi trebao raditi nešto čime krši zakon", rekao je.