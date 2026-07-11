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Najodvratnije stvari koje su mehaničari pronašli u autima: Prizori nisu za one slabog želuca

Najodvratnije stvari koje su mehaničari pronašli u autima: Prizori nisu za one slabog želuca
Foto: Reddit
Reddit zajednica r/Justrolledintotheshop jedno je od najpopularnijih mjesta na internetu za automehaničare i ljubitelje automobila koji dijele neobične, smiješne i često nevjerojatne prizore iz svakodnevnog rada u radionicama. Članovi grupe objavljuju fotografije automobila s bizarnim kvarovima, ekstremnim nemarom vlasnika, neobičnim popravcima i situacijama koje je teško povjerovati dok ih ne vidite. Od automobila punih smeća i skrivenih životinja do improviziranih "popravaka" koji su mogli završiti katastrofalno, objave u ovoj zajednici često otkrivaju kakve sve izazove automehaničari susreću na poslu. Upravo zbog iskrenih i ponekad šokantnih prizora grupa je privukla velik broj pratitelja koji svakodnevno prate najzanimljivije slučajeve iz svijeta automobila.
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Reddit zajednica r/JustRolledIntoTheShop postala je pravi hit među automehaničarima, ali i svim ljubiteljima automobila koji vole vidjeti neobične i nevjerojatne situacije iz svijeta popravaka.

Na ovoj stranici mehaničari i korisnici dijele fotografije automobila koji su u radionice stigli u najrazličitijim stanjima - od neobičnih kvarova i katastrofalnih improvizacija do prizora koji su iznenadili čak i iskusne majstore.

Neke objave pokazuju nevjerojatan nemar vlasnika, dok druge otkrivaju koliko daleko ljudi mogu otići u pokušaju da sami poprave automobil. Upravo zbog takvih bizarnih, smiješnih i šokantnih situacija ova je zajednica prikupila velik broj pratitelja diljem svijeta.

Među brojnim objavama koje su podijeljene na Redditu izdvojili smo 20 najgorih i najnevjerojatnijih slučajeva koji su završili u automehaničarskim radionicama. Neki od ovih prizora izgledaju toliko nevjerojatno da je teško povjerovati da su automobili zaista tako stigli na popravak.

11.7.2026.
11:45
Webcafe.hr
Reddit
AutomobilRedditAutomehaničarPrizor
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