Najodvratnije stvari koje su mehaničari pronašli u autima: Prizori nisu za one slabog želuca

Reddit zajednica r/JustRolledIntoTheShop postala je pravi hit među automehaničarima, ali i svim ljubiteljima automobila koji vole vidjeti neobične i nevjerojatne situacije iz svijeta popravaka.

Na ovoj stranici mehaničari i korisnici dijele fotografije automobila koji su u radionice stigli u najrazličitijim stanjima - od neobičnih kvarova i katastrofalnih improvizacija do prizora koji su iznenadili čak i iskusne majstore.

Neke objave pokazuju nevjerojatan nemar vlasnika, dok druge otkrivaju koliko daleko ljudi mogu otići u pokušaju da sami poprave automobil. Upravo zbog takvih bizarnih, smiješnih i šokantnih situacija ova je zajednica prikupila velik broj pratitelja diljem svijeta.

Među brojnim objavama koje su podijeljene na Redditu izdvojili smo 20 najgorih i najnevjerojatnijih slučajeva koji su završili u automehaničarskim radionicama. Neki od ovih prizora izgledaju toliko nevjerojatno da je teško povjerovati da su automobili zaista tako stigli na popravak.