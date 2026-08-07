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OZBILJNE OPTUŽBE /

Engleski reprezentativac optužen za napad u noćnom klubu: 'Šokiran je'

Engleski reprezentativac optužen za napad u noćnom klubu: 'Šokiran je'
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Toneyjevo ročište je dva dana prije nego što će Engleska ugostiti svjetskog prvaka Španjolsku na Wembleyju u prvoj utakmici skupine 3A Lige nacija, istovremeno kad će u istoj grupi Hrvatska gostovati u Češkoj

7.8.2026.
14:51
Hina
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Engleski reprezentativni napadač Ivan Toney optužen je za napad u noćnom klubu u četvrti Soho, priopćila je u petak londonska Metropolitanska policija, a 30-godišnjak bi trebao biti izveden pred sud u rujnu ove godine.

Optužba se odnosi na napad koji se navodno dogodio 6. prosinca prošle godine u noćnom klubu u ulici Wardour. U sukobu je drugi muškarac, prema tvrdnjama očevidaca, zadobio ozljede lica.

"Ivan Toney (30) iz Northamptona optužen je u četvrtak, 31. srpnja, za napad s nanošenjem tjelesnih ozljeda. Pojavit će se na Prekršajnom sudu u Westminsteru u četvrtak, 24. rujna", priopćila je policija.

Toney igra za saudijski klub Pro League Al-Ahli i prošle sezone je postigao 42 gola.

"Ivan optužbu prima na znanje i, iako je šokiran, veseli se prilici da očisti svoje ime na sudu", rekao je Toneyjev glasnogovornik u izjavi za medije.

Toney je bio u sastavu engleske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, ali ga je izbornik Thomas Tuchel prvi put uveo u igru u zadnjoj minuti polufinalnog dvoboja s Argentinom, a onda ga uvrstio u početni sastav na utakmici za broncu u kojem je Engleska sa 6-4 svladala Francusku.

Toneyjevo ročište je dva dana prije nego što će Engleska ugostiti svjetskog prvaka Španjolsku na Wembleyju u prvoj utakmici skupine 3A Lige nacija, istovremeno kad će u istoj grupi Hrvatska gostovati u Češkoj.

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