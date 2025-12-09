Noćni izlazak u Londonu završio kaosom: Policija privela engleskog reprezentativca

Ivan Toney, povremeni engleski reprezentativac i donedavni napadač Brentforda, uhićen je u londonskom noćnom klubu nakon navodnog fizičkog sukoba s muškarcem koji je, prema tvrdnjama očevidaca, zadobio ozljede lica. Toney, danas član saudijskog Al-Ahlija, u Englesku se vratio tijekom kratke klupske pauze kako bi se družio s prijateljima. No večer koja je trebala biti opuštanje pretvorila se u incident s policijskim pritvorom.

Prema izvorima koji su govorili za britanske medije, konflikt je izbio kada je skupina muškaraca prišla Toneyju kako bi se fotografirala s njim. Svjedoci tvrde da je napadač možda procijenio da situacija predstavlja prijetnju, pogotovo jer je nosio skupocjen nakit i sat. Oštećeni je navodno ostao s “krvavim nosom”, a dodatno se spominju i ozljede prsta.

Policija je stigla unutar pola sata. Prema riječima svjedoka, pet policajaca spustilo se u klub i uputilo izravno prema stolu za kojim je sjedio Toney. Nakon što je potvrdio identitet, službenici su ga priveli zbog sumnje u napad.

Ubrzo su, kako navodi The Sun, brojne policijske ophodnje izašle na intervenciju nakon dojave o napadu u središtu Londona. Lokalni barmen potvrdio je da su se službenici vratili i sljedeći dan kako bi nastavili istragu.

London Ambulance Service izvijestio je kako su u 1:57 sati zaprimili dojavu o ozlijeđenoj osobi u Sohou. Jedna je osoba prevezena u bolnicu, dok su dvije pregledane na licu mjesta.

Prema tvrdnjama britanskih medija, žrtva je zadobila prijelom nosa te ozljede prsta, a postoje i fotografije koje prikazuju kako je krvario dok su mu pomagali bolničari.

Metropolitan Police je potvrdio događaj: "Pozvani smo u Wardour Street zbog dojave o napadu. Žrtva je prevezena u bolnicu, a ozljede nisu opasne po život. Uhićen je 29-godišnji muškarac zbog sumnje na dva napada i jedno narušavanje javnog reda. Pušten je uz jamčevinu, istraga traje."

Toney je u Londonu boravio i zbog posjeta prijatelju Declanu Riceu te je pratio utakmicu Arsenala protiv Brentforda. Njegova budućnost u engleskoj reprezentaciji trenutačno je neizvjesna, jer je Thomas Tuchel zaobišao napadača u posljednjim pozivima. Spekulira se da bi povratak u Premier ligu mogao povećati njegove šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Nakon transfera u Saudijsku Arabiju 2024., Toney je pomogao Al-Ahliu osvojiti AFC Champions League Elite i borio se za naslov najboljeg strijelca saudijske lige, gdje mu konkurenciju čini Cristiano Ronaldo.

