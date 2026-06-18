Dok Europa priča o Vuškoviću, Tottenham je napravio potez koji je iznenadio navijače

Dok s hrvatskom reprezentacijom nastupa na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, ime Luke Vuškovića i dalje je jedna od glavnih tema nogometnih razgovora u Europi. Mladi hrvatski stoper iza sebe ima sezonu iz snova u dresu HSV-a, gdje je tijekom posudbe dodatno potvrdio golemi potencijal i profilirao se kao jedan od najperspektivnijih mladih braniča na svijetu.

Nakon uspješnih epizoda u poljskom Radomiaku, belgijskom Westerlou i njemačkom HSV-u, očekivalo se kako bi upravo nadolazeća sezona mogla biti ona u kojoj će Vušković konačno dobiti ozbiljnu priliku u prvoj momčadi Tottenhama. Podsjetimo, londonski klub doveo ga je iz Hajduka u ljeto 2024. godine za rekordnih 11 milijuna eura, što je i dalje jedan od najvećih izlaznih transfera u povijesti splitskog kluba.

No, najnoviji potezi Tottenhama otvorili su pitanje kakvu budućnost klub doista planira za mladog hrvatskog reprezentativca.

Naime, Tottenham je službeno potvrdio dolazak nizozemskog reprezentativca Jana Paula van Heckea iz Brightona. Prema navodima britanskih medija, riječ je o transferu vrijednom oko 52 milijuna funti, a 26-godišnji stoper ponovno će surađivati s novim trenerom Robertom De Zerbije, koji ga odlično poznaje iz zajedničkog razdoblja u Brightonu.

"On je snažan, inteligentan branič, hrabar u iznošenju lopte i igrač koji ima osobnost. To su važne kvalitete za način na koji želim da moja momčad igra", poručio je De Zerbi nakon potvrde transfera.

Dolaskom Van Heckea konkurencija u obrani Tottenhama postaje još jača. U momčadi su već Micky van de Ven, koji je jedno od zaštitnih lica obrane londonskog kluba, Cristian Romero te Kevin Danso i novopridošli Marco Senesi. Istina, posljednjih tjedana sve se više govori o mogućim odlascima Romera i Dansa, no za sada nema konkretnih potvrda da će netko od njih sigurno napustiti klub.

Upravo zato ostaje otvoreno pitanje kakvu će ulogu imati Vušković. Hoće li Tottenham procijeniti da je spreman za Premier ligu i pružiti mu priliku među najboljima ili će mladi hrvatski stoper ponovno morati tražiti minute kroz novu posudbu ili transfer?

Odgovor na to pitanje mogao bi stići već tijekom ljeta, no jedno je sigurno,nakon sezone kakvu je odradio u Njemačkoj, Vušković je pokazao da je prerastao razvojnu fazu i da je spreman za sljedeći veliki korak u karijeri.