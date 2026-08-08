Mlađa sestra Miley Cyrus pala na pozornici baš tijekom pjesme 'Sve pada'

Snimka američke pjevačice i za Grammyja nominirane umjetnice Noah Cyrus (26), mlađe sestre slavne Miley (33), postala je predmetom rasprave na TikToku. Video, koji je objavio poznati portal TMZ, prikazuje nezgodan trenutak s njezinog nastupa koji je u kratkom roku prikupio više od milijun pregleda i tisuće komentara.

@tmz Guess "All Falls Down," even Noah Cyrus ... because she took a spill on the stage during one of her performances! 🫥🫢 ♬ original sound - TMZ

"Molim vas, stavite ovo na TikTok"

Incident se dogodio početkom srpnja na Saskatchewan Jazz Festivalu, vidi se Cyrus kako energično izvodi pjesmu na pozornici. Odjevena u dugu, lepršavu suknju i čizme s visokom petom, pjevačica se u jednom trenutku, dok se kretala unatrag, spotaknula i pala.

Foto: Profimedia

Umjesto panike ili prekida nastupa, Cyrus je pokazala iznimnu pribranost i smisao za humor. Nastavila je pjevati sjedeći na podu, a zatim se, dok joj je član tima prilazio u pomoć, okrenula prema publici i kroz smijeh dobacila: "Molim vas, stavite ovo na TikTok." Njezina reakcija pretvorila je potencijalno neugodan trenutak u zabavan isječak koji je sama potaknula da postane viralan. Ubrzo se pridigla i, kao da se ništa nije dogodilo, nastavila s energičnim plesom i pjevanjem do kraja pjesme, potvrdivši bendu da je sve u redu.

Kritike u komentarima

Iako su mnogi pohvalili njezinu profesionalnost, snimka je potaknula i lavinu komentara na račun njezinog scenskog nastupa. Velik broj korisnika primijetio je kako je Cyrus veći dio vremena bila okrenuta leđima publici, pjevajući prema svom bendu. "Zašto pjeva bendu, a ne obožavateljima, zbunjen sam", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio gotovo četiri tisuće lajkova. "Duh joj je poručio da se ne okreće prema publici", našalio se drugi. Neki su komentirali njezine pjevačke sposobnosti, tvrdeći da nisu na najboljoj razini. Ipak, brojni obožavatelji stali su u njezinu obranu. "Dogodi se", "I dalje je rasturila", komentirali su. Dio korisnika spekulirao je da je razlog okretanja leđima možda bio problem s odjećom koji nije htjela pokazati publici.