Miley Cyrus potpuno se slomila, jecala u suzama: Ali svi primijetili tko se nije pojavio!

Pop ikona Miley Cyrus (33), umjetnica koja je obilježila generacije svojom glazbom i neustrašivim transformacijama, u petak je dobila jedno od najvećih priznanja. Praćena ovacijama obožavatelja i podrškom obitelji, pjevačica otkrila je svoju zvijezdu na hollywoodskoj Stazi slavnih, a emotivna ceremonija postala je trenutak za osvrt na dva desetljeća dugu karijeru.

Ceremoniju je vodila Ellen K, a kao govornice nastupile su njezine prijateljice, glumica Anya Taylor-Joy (30) i dizajnerica Donatella Versace (71). Cyrus, odjevena u elegantnu vintage Versace haljinu, nije mogla sakriti emocije. Uz nju su bili majka Tish Cyrus, sestra Brandi i zaručnik Maxx Morando (27). Mediji su primijetili izostanak njezina oca, Billyja Raya Cyrusa (64).

Foto: JIM RUYMEN/UPI/Profimedia

Suze i sjećanja na djetinjstvo

Tijekom dirljivog govora, kako navodi časopis People, Cyrus se borila sa suzama dok se zahvaljivala najbližima. "Ovdje me uvijek slomi", rekla je drhtavim glasom. "Svojoj obitelji, budućoj obitelji, mami, prijateljima, suradnicima, hvala vam što volite i podržavate ne samo odluke koje donosim, već i moje strahove."

Ovaj trenutak zaokružio je njezino putovanje koje je počelo upravo na tom bulevaru. U objavi nakon što je saznala da će dobiti zvijezdu, prisjetila se djetinjstva: "Kada sam kao djevojčica došla u LA, odlazila bih u noćne šetnje s tatom. Imali smo suvenirnice samo za sebe i kupovali lažne Oscare. Biti sada zacementirana na ovom bulevaru, okružena ikonama koje su me inspirirale, osjećaj je kao san."

Foto: Sharon Graphics/Alamy/Profimedia

Zvijezda kao simbol predanosti, a ne trofej

Za Cyrus, 2845. zvijezda na Stazi slavnih predstavlja mnogo više od nagrade. "Ono što ovu zvijezdu čini tako posebnom za mene jest to što je ona zbroj predanosti", objasnila je u svom govoru. "Zvijezda nije nešto što osvojite poput sezonske igre. Nije nešto što možete loviti ili skupljati."

Foto: JIM RUYMEN/UPI/Profimedia

Od Hanne Montane do glazbene ikone

Ovo priznanje stiže točno dvadeset godina nakon debija u seriji "Hannah Montana", koja ju je lansirala među zvijezde. Tijekom karijere, Cyrus se dokazala kao glazbeni kameleon, vješto se krećući između popa, rocka, countryja i alternativne glazbe. Njezin globalni hit "Flowers" donio joj je dvije nagrade Grammy, uključujući onu za ploču godine.