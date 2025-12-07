Zaručnik Miley Cyrus spavao kod mame i tate kad su počeli izlaziti: 'Sjajan je partner'

Pop zvijezda Miley Cyrus, danas 33-godišnjakinja, šokirala je obožavatelje prije nekoliko dana kada je na crvenom tepihu premijere filma Avatar: Fire & Ash pokazala svoj zaručnički prsten.

Foto: Lisa/aff-usa/shutterstock Editorial/profimedia

Njezin zaručnik Maxx Morando (27) odrastao je u Los Angelesu, a sin je producenta realityja Dana Moranda, poznatog po emisijama Extreme Makeover: Home Edition i The Bachelor, dok njegova majka Amy Morando radi kao koordinatorica produkcije, prema LinkedInu. "On je još uvijek živio kod svojih roditelja kada su počeli izlaziti,” dodao je izvor za Page Six.

Karijera s bendovima

Poput Miley, koja je odrasla pod svjetlima reflektora i postala zvijezda još kao tinejdžerica u seriji Hannah Montana, i Morando je oduvijek bio usmjeren na glazbenu karijeru. Diplomirao je u “School of Rock” u Los Angelesu, koja nudi nastavu iz skladanja, nastupa, snimanja i “Rock 101". Morando je gradio iskustvo na losanđeleskoj punk rock sceni kao bubnjar u bendu The Regrettes, u kojem je svirao od 2015. do 2018.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: David Fisher/shutterstock Editorial/profimedia

Morando je 2016. osnovao svoj sadašnji bend Liily. On i Cyrus često se povezuju kroz glazbu, a potpisan je kao producent na dvije njezine pjesme: “Handstand” i “Violet Chemistry”.

'Zaruke došle iznenadno'

Morando ju je zaprosio tijekom nedavnog putovanja u Japan, potpuno iznenadivši Miley.

“Nije me lako iznenaditi, jer volim kontrolirati svaku situaciju. A tada sam se potpuno prepustila,” rekla je Cyrus u utorak za ABC News. Zvijezda je Moranda nazvala “sjajnim partnerom”, pripisujući mu veliki dio svojeg osobnog rasta posljednjih godina.

Foto: B4859/avalon/profimedia

“Vrlo je očit osobni rast koji sam postigla tijekom te četiri godine… Puno toga je zato što imam sjajnog partnera,” priznala je Cyrus. “Samo želiš sanjati najveće snove, i želiš imati nekog kraj sebe tko ti uvijek govori: ‘Ti to možeš’,” rekla je Cyrus za ABC News.