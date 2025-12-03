Presretna Miley Cyrus oduševila fanove: Prsten je rekao sve

Miley Cyrus (33) i Maxx Morando (27) službeno su zaručeni, a vijest je odjeknula čim se pjevačica pojavila na premijeri filma Avatar u Los Angelesu, pišu svjetski mediji. Na ruci joj je blistao golemi dijamantni prsten, a upravo on je bio prvi znak da se nešto veliko događa.

Nekoliko sati kasnije stigla je i službena potvrda, te je priznala kako ju je iznenadilo što je tako važan trenutak uspjela sakriti od javnosti: 'Fascinira me što smo ovo zadržali samo za sebe. Danas puno promišljenije biram što dijelim.'

Upoznali su se na spoju na slijepo

Miley i Maxx upoznali su se 2021. godine na spoju na slijepo koji su organizirali njihovi prijatelji. Veza je odmah krenula u ozbiljnom smjeru, a Morando je uskoro postao dio Mileyina kreativnog svijeta i sudjelovao na njezinim glazbenim projektima. Unatoč slavi i kamerama koje ih prate na svakom koraku, par je svoj odnos gradio daleko od očiju javnosti.

Obitelj oduševljena

Izvori bliski paru tvrde kako Mileyina obitelj obožava Maxxa i smatra ga najboljim partnerom kojeg je dosad imala. Opisuju ga kao prizemnog i mirnog, što je Miley potpuno oduševilo nakon turbulentnih godina koje je proživjela.

Nova faza života

Nakon razvoda od Liama Hemswortha i nekoliko javno izloženih prekida, Cyrus je više puta naglasila kako žrli živjeti mirnije i s više privatnosti. Zaruke s Maxxom doživljava kao početak novog poglavlja, jer je kako kažu njihovi prijatelji upravo u njemu pronašla sve što treba.

