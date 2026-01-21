Bivša supruga Billyja Raya Cyrusa progovorila o paklu u braku: 'Provela sam godine u strahu'

Australska pjevačica Johanna Rose Hodges (37), poznatija kao Firerose, podijelila je potresnu priču o svom kratkom braku s country zvijezdom Billyem Rayem Cyrusom (64), ocem svjetski poznate Miley Cyrus (33). Par se vjenčao u listopadu 2023., nakon nešto više od godinu dana veze, a svega sedam mjeseci kasnije Billy je podnio zahtjev za razvod.

Na svom Instagramu Firerose je objavila video u kojem je opisala kako je izgledao njezin život sa slavnim suprugom.

„Provela sam godine u strahu. Bojala sam se što bi se moglo dogoditi ako se usudim čak i pomisliti na to da podijelim što se događa iza zatvorenih vrata. Tijekom godina, moj je duh sustavno istrošen, postala sam samo ljuska osobe koja sam nekada bila. To se uvijek događa kod narcisoidnog zlostavljanja. Nije slučajno. Sve je vrlo promišljeno, kako bi strah od otkrivanja stvarnog stanja bio veći od agonije takvog života“, ispričala je pjevačica.

Nije smjela govoriti o zlostavljanju

Firerose je navela da nije smjela ni najbližima govoriti o zlostavljanju, jer bi Billy navodno reagirao bijesno kad bi se čula s njima, zbog čega se morala izolirati. „Za sve koji su ovo proživjeli i koji mi se obraćaju, dijelim ovo za vas. Niste sami. Obećavam, možete preživjeti, ma koliko nevjerojatno mračno bilo. Samo milošću Božjom preživjela sam i ponovno pronašla svoj glas. Hvala Kristu što se više ne bojim“, poručila je.

Pjevačica je detaljno opisala kako ju je bivši suprug navodno kontrolirao, izolirao i manipulirao s njome, stvarajući osjećaj da je jedina osoba na svijetu koja prolazi kroz takvo iskustvo. Njezina iskrenost izazvala je val podrške na društvenim mrežama, a mnogi pratitelji zahvalili su joj što je progovorila jer sada može poslužiti i kao upozorenje drugima.

Firerose je ovom objavom podsjetila na ozbiljnost emocionalnog i psihološkog zlostavljanja, ističući važnost pronalaska vlastitog glasa i hrabrosti da se progovori, bez obzira na okolnosti.

