Ubojstvo brata slomilo je Donatellu Versace, a spas je tražila u kokainu i estetskim operacijama

Talijanska dizajnerica Donatella Versace slavi 71. rođendan, a iza nje je život obilježen slavom, tragedijom i osobnim borbama. Kao dugogodišnja kreativna direktorica modne kuće Versace, postala je simbol glamura i luksuza, ali i žena koja je morala preuzeti golemo modno carstvo nakon tragične smrti brata Giannija Versacea, ubijenog 1997. godine ispred svoje vile u Miamiju.

Njegova smrt zauvijek je promijenila njezin život. Osim što je preuzela vođenje brenda, dodatni pritisak donijela je i oporuka prema kojoj je Gianni polovicu carstva ostavio Donatelli, a drugu polovicu njezinoj tada maloljetnoj kćeri Allegri (39). Upravo taj trenutak, kako je i sama priznala u intervjuima, natjerao ju je da ostane i preuzme odgovornost za tvrtku, iako je bila slomljena gubitkom.

Donatella je godinama bila ovisna o kokainu, priznajući da je drogom pokušavala “otupiti bol”. Nakon dugog razdoblja borbe, 2004. godine odlučila je potražiti pomoć i otići na rehabilitaciju, čime je započela novo poglavlje života.

Danas, desetljećima kasnije, Donatella Versace ostaje jedna od najutjecajnijih figura modne industrije, poznata po svom prepoznatljivom izgledu i snazi da, unatoč svemu, nastavi graditi nasljeđe jednog od najpoznatijih modnih brendova na svijetu.