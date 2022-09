Gianni, koji je s 10 godina u krojačkom salonu majke kreirao svoj prvi model, zaslužuje da ga zovu modnim magom. On je od firme koju je sedamdesetih osnovao s bratom došao do svjetskog vrha. Inspiriran Andyjem Warholom postao je kralj dekadencije u modi. Osmislio je modni stil koji do danas ne gubi na estetici i orginalnosti. Bio je i kralj najboljih zabava u Hollywoodu na kojima su pjevali Prince i Madonna, obožavao je svoju obitelj. Slučajno ili ne, Gianni je prije smrti imao reviju na kojoj su modeli nosili križeve, a Naomi Campbell je iz pištolja ispalila nekoliko metaka. Godine 1994. obolio je od raka, no uspješno se izlječio. Danas na čelu modne kompanije Versace stoji njegova sestra Donatella. Jednom prilikom prisjetila se teških početaka u Milanu gdje je obitelj osnovala svoje sjedište. "Tih godina oni sa sjevera su se smatrali sofisticiranijim. Ali, mi sa juga smo imali hrabrost rušiti barijere. Gianni je volio žene i želio je da izraze svoju osobnost".