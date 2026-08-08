Očistite pravilno mramorne podove: Ovako ih nećete uništiti i sačuvat ćete njihov sjaj

Mramorni podovi sinonim su za luksuz i profinjenost te unose dašak bezvremenske elegancije u svaki prostor. Ipak, iza njihove impresivne pojave krije se osjetljiva priroda koja zahtijeva posebnu pažnju.

Mnogi vlasnici, iz straha od oštećenja, izbjegavaju temeljitije čišćenje, no uz pravilne metode, održavanje mramora jednostavnije je no što se čini. Ključ uspjeha nije u intenzitetu, već u dosljednosti i poznavanju svojstava tog plemenitog materijala, piše Southern Living.

Foto: Shutterstock

Nužan poseban oprez

Prije početka čišćenja, ključno je razumjeti svojstva mramora koji je metamorfna stijena sastavljena primarno od kalcita. Taj mu sastav daje prepoznatljivu kristalnu strukturu, ali ga čini i iznimno osjetljivim. Zbog svoje prirodne poroznosti, mramor lako upija tekućine, što dovodi do mrlja ako se prolivena tekućina odmah ne ukloni.

Najveći neprijatelj mramora su kisele tvari. Ocat, limunov sok, vino i mnoga agresivna komercijalna sredstva za čišćenje u kontaktu s kalcijevim karbonatom izazivaju kemijsku reakciju koja rezultira nagrizanjem – trajnim, mutnim mrljama koje uništavaju poliranu površinu, kako objašnjavaju stručnjaci za obradu kamena. Jednako su opasni i abrazivni alati, poput grubih spužvi, koji mogu ostaviti trajne ogrebotine.

Svakodnevna rutina za dugovječnost poda

Tajna dugovječnih i sjajnih mramornih podova leži u redovitom i nježnom održavanju, koje se može podijeliti na dnevne i tjedne postupke.

Dnevna njega

Najveću prijetnju sjaju mramora predstavljaju sitne čestice prašine i pijeska. One djeluju poput finog brusnog papira, stvarajući mikroskopske ogrebotine koje s vremenom dovode do gubitka sjaja. Zbog toga je ključno svakodnevno uklanjati prašinu suhom i čistom krpom od mikrovlakana ili usisavačem s mekim nastavkom četke.

Potrebno je napomenuti da, ako usisavač ima rotirajuće četke, tu funkciju treba isključiti kako bi se izbjeglo grebanje poda. Svaku prolivenu tekućinu potrebno je odmah obrisati mekom krpom kako bi se spriječilo upijanje.

Foto: Shutterstock

Tjedna njega

Jednom tjedno mramorne podove potrebno je prebrisati vlažnom krpom. Za tu svrhu priprema se otopina od kante tople, po mogućnosti destilirane vode i nekoliko kapi blagog, pH neutralnog deterdženta. Meka krpa od mikrovlakana umoči se u otopinu i dobro ocijedi; krpa treba biti vlažna, a ne mokra jer previše vode može oštetiti kamen i ostaviti mrlje.

Nakon pranja, pod je nužno isprati čistom, hladnom vodom kako bi se uklonili ostaci sapunice koji bi mogli zamutiti sjaj. Posljednji, ali ključan korak je temeljito sušenje poda čistom, suhom krpom. Time se sprječava stvaranje vodenih mrlja i površini vraća besprijekoran izgled.

Uklanjanje mrlja

Unatoč oprezu, mrlje se ponekad mogu pojaviti. Ključno je reagirati brzo i primijeniti ciljana rješenja. Prije primjene bilo kojeg sredstva, preporučuje se testirati ga na malom, skrivenom dijelu poda.

Organske mrlje od kave, čaja ili vina mogu se tretirati mješavinom 12-postotnog vodikovog peroksida s nekoliko kapi amonijaka. Smjesu je potrebno nanijeti, ostaviti da djeluje do deset minuta, a zatim temeljito isprati. Za masne mrlje rješenje je posipanje kukuruznim škrobom, koji se ostavi da upija masnoću nekoliko sati, a zatim se ukloni.

Očuvanje sjaja i dugoročna zaštita

Za dugoročnu zaštitu, preporučuje se periodično nanošenje brtvila, odnosno impregnacije. Brtvilo stvara zaštitni sloj koji smanjuje poroznost kamena i čini ga otpornijim na mrlje.

Jednostavan test s kapljicama vode može otkriti je li vrijeme za novo brtvljenje: ako se voda nakon desetak minuta upije i ostavi tamnu mrlju, zaštitni sloj je nestao.

POGLEDAJTE GALERIJU