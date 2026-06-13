Munje i gromovi: Jako nevrijeme nakon treninga Hrvatske! Specijalni Dalićev 'špijun' se vratio

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za otvaranje Svjetskog prvenstva i ogled protiv Engleske u Dallasu, 17. lipnja, u sklopu skupine L.

Na rasporedu je bio treći trening po dolasku u Aleksandriju, američku bazu "Vatrenih". Najvažnija je vijesti da su svi igrači zdrav i spremni. To je, naime, bio prvi trening u Aleksandriji bez publike sa strane. Također, Dražen Ladić, specijalni Dalićev "špijun", priključio se stožeru, on je snimao Englesku, zajedno s izbornikom Zlatkom Dalićem i pomoćnicima Vedranom Ćorlukom i Ivicom Olićem bio je na terenu, javljaju Sportske novosti.

"Vatreni" su maksimalno motivirani, svjesni važnosti ogleda protiv "Gordog Albiona" koji bi mogao usmjeriti njihov put po Americi, Kanadi i Meksiku.

Nažalost, i u petak su vremenske prilike, točnije neprilike, ponovo bile u prvom planu. Nakon jučerašnje oluje, koja je projurila Aleksandrijom i jučer je bilo svega.

Neposredno prije treninga spustio se pljusak, no prestao je padati neposredno prije nego što su hrvatski igrači počeli vježbati. Vlaga je nesnošljiva, srećom nije bilo udara munje zbog kojih bi Zlatko Dalić morao prekinjuti trening na pola sata.

Naime, prema propisima lokalnih vlasti, svaki udar munje unutar 13 kilometara od sportskog objekta, znači i prekid treninga ili utakmice od pola sata. I tako pola sata, nakon svake munje, a povratak na teren moguć je tek 30 minuta nakon posljednjeg udara groma. Nestabilno i promjenjivo vrijeme u tom području traje već dva dana. Vrijeme će definitivno biti jedan od ključnih faktora u pripremama naše vrste tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u. Temperatura je u petak bila 29 Celzijevih stupnjeva, vlaga 68 posto.

Srećom, za sada sve ide po planu i Dalić može brusiti završnu formu za ogled protiv Engleza. Ostaje tek dvojba hoće li branitelji svjetske bronce zaigrati u 4-3-3 ili 3-5-2 formaciji.

"Većina igrača je navikla na promjene sustava, u modrenom nogometu treneri su skloni imati više opcija. Mi smo godinama igrali sa četiri u zadnjoj liniji, sada imamo opciju i s tri igrača. U nekima je susretima izgledalo dobro, u nekima malo manje," istaknuo je Mario Pašalić uoči treninga.

"Vatreni" će u Aleksandriji odraditi još tri treninga prije puta u Dallas gdje ih očekuju Englezi. Jedan trening će odraditi i u Dallasu, a 17. lipnja napokon sve kreće.