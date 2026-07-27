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EMOTIVNA ISPOVIJEST /

Dino Merlin otvorio dušu o odrastanju bez oca i siromaštvu: 'Znala je skriti ljubav'

Dino Merlin otvorio dušu o odrastanju bez oca i siromaštvu: 'Znala je skriti ljubav'
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Slavni pjevač prisjetio se skromnih početaka i teškog djetinjstva koje ga je zauvijek oblikovalo te priznao što mu je u najtežim danima pružalo utjehu

27.7.2026.
22:27
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
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U jeku priprema za tri velika koncerta na sarajevskom stadionu Koševo, jedna od najvećih glazbenih zvijezda regije, Dino Merlin (63), podijelio je s javnošću intimne detalje svog odrastanja. U razgovoru za Večernji list, Merlin se prisjetio siromaštva i ključne uloge koju je u njegovom životu odigrala majka, nudeći publici emotivan uvid u put koji ga je oblikovao.

'Ništa ne pada s neba'

U emotivnom intervjuu, glazbenik je otkrio kako je odrastao bez oca koji je obitelj napustio kada mu je bilo sedam godina: „Ja sam radničko dijete rastavljenih roditelja i mogu reći da sam rastao na društvenoj margini. Otac nas je ostavio u sedmoj godini."

Opisao je majku kao strogu, ali i kao svoju najveću utjehu u teškim vremenima. "Dobro je znala skriti ljubav prema meni i sestri, ali ponekad bi se otkrila kada bih pred spavanje dobio pola jabuke. To je bio znak da sam taj dan bio dobar dječak", prisjetio se Merlin u dirljivom citatu.

Naglasio je kako ga je upravo ona naučila najvažnijim životnim lekcijama: samokritičnosti, radnoj etici i preuzimanju potpune odgovornosti za vlastite postupke. Pjevač je dodao kako je majci vječno zahvalan što ga je naučila da "ništa ne pada s neba", principu koji ga je vodio kroz cijelu karijeru.

Reakcije publike uoči spektakla na Koševu

Objava je stigla svega nekoliko dana uoči niza koncerata koji će Merlin održati na stadionu Koševo krajem srpnja i početkom kolovoza 2026. Nakon što su prva dva datuma ekspresno rasprodana, dodan je i treći, što potvrđuje ogroman interes publike.

Priča o skromnim počecima i uspjehu postignutom vlastitim trudom izazvala je brojne i podijeljene reakcije. Dok su mnogi u komentarima izrazili divljenje prema snazi njegove majke i suosjećanje s njegovim iskustvom, bilo je i onih koji su bili kritični. Neki su komentatori doveli u pitanje njegovu iskrenost ili ga prozvali da bi sada, kao imućna osoba, trebao više pomagati siromašnima, prisjećajući se svojih početaka.

Dino MerlinTeško DjetinjstvoIspovijest
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