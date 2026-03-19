SUDJELOVAO U PROSVJEDIMA /

Iran pogubio talentiranog hrvača (19) radi 'neprijateljstva protiv Boga'

Iran pogubio talentiranog hrvača (19) radi 'neprijateljstva protiv Boga'
Foto: Profimedia

Organizacija za ljudska prava Hana prenosi da su priznanja optuženih iznuđena pod pritiskom tijekom ispitivanja

19.3.2026.
15:35
Sportski.net
Profimedia
Mladi iranski hrvač Saleh Mohamadi (19) pogubljen je u četvrtak ujutro u središnjem zatvoru u gradu Komu. Smrtna kazna vješanjem izvršena je i nad drugom dvojicom muškaraca, što je izazvalo oštre reakcije međunarodne javnosti.

Prema izvješću novinske agencije Mizan, pravosuđe Irana osudilo je trojicu muškaraca na smrt zbog ubojstva dvojice policajaca, neprijateljstva protiv Boga i navodne operativne suradnje s Izraelom. Sva trojica uhićena su tijekom vala prosvjeda koji su u siječnju potresli Kom.

Cijeli proces, od istrage do suđenja, bio je obilježen ozbiljnim pravnim nepravilnostima. Organizacija za ljudska prava Hana prenosi da su priznanja optuženih iznuđena pod pritiskom tijekom ispitivanja, piše Blic.

Obrana je inzistirala na nevinosti mladog sportaša, tvrdeći da Mohamadi nije bio na mjestu zločina. Izvori bliski obitelji navode da je on u vrijeme incidenta bio u kući svog ujaka, ali sud te tvrdnje nije uzeo u obzir. Obitelj je također istaknula da im je uskraćeno pravo da angažiraju odvjetnika po vlastitom izboru te da im je sud dodijelio branitelja po službenoj dužnosti.

