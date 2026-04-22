Otkriveno koji su igrači koristili usluge eskort dama

“Iz minute u minutu” pristižu nove informacije o seks-skandalu koji potresa Italiju. Sada su poznata i imena nogometaša koji se spominju u tom slučaju.

Kako piše ANSA, među nogometašima koji su koristili usluge eskort dama nalaze se Alessandro Bastoni (Inter), Rafa Leão (Milan), Dušan Vlahović (Juventus), Raul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Yann Bisseck (Inter), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Samuele Ricci (Milan) i Gianluca Scamacca (Atalanta).

Važno je naglasiti da to ne znači da su nogometaši krivi, već da se njihova prezimena pojavljuju u spisima koje je milansko tužiteljstvo prikupilo u sklopu istrage.

Sljedeći korak u postupku je saslušanje djevojaka i ostalih svjedoka te druge tehničke aktivnosti, poput analize mobitela.

