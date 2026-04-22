Djevojka iz skandala koji potresa svijet sporta ostala trudna s nogometašem

Nakon što je objavljeno kako su se u Milanu organizirale zabave za poznate sportaše koje su uključivale eskort dame, sada je skandal dobio još veću dimenziju.

Jedna od djevojaka je, naime, ostala trudna. Kako navodi Gazzetta dello Sport, koja je prva otkrila skandal: “Iz dokumenata proizlazi da su djevojke koje su radile za agenciju bile pozivane na plaćene spolne odnose s gostima, uglavnom nogometašima. Buttini i Ronchi (svodnici) zadržavali su najmanje 50% iznosa, dok su ostatak dobivale djevojke. Jedna prijaviteljica navodi slučaj Kolumbijke koja je 2022. bila prisiljena na prostituciju za 1.000 eura, od čega joj je pripala samo polovica. Djevojke su morale plaćati i najam stanova u Cinisello Balsamu.”

U spisima se spominje i slučaj iz poruka iz prosinca 2025., gdje jedna djevojka pita je li bila s poznatim nogometašem te zatim piše da je trudna više od tri tjedna.

Kako piše Gazzetta, usluga je uključivala večeru u luksuznom restoranu, “plin za smijanje” te mogućnost da se večer nastavi u klubu ili hotelskoj sobi.

"Plin za smijanje", poznat kao “droga u balonima” izaziva euforiju, a sportaši ga preferiraju jer se ne vidi na doping testu.

