Skandal u Milanu: Razbijen lanac prostitucije, među klijentima sportaši i vozač Formule 1

U Milanu je razotkrivena opsežna kriminalna mreža koja je, prema navodima talijanskog tužiteljstva, djelovala pod izlikom organizacije luksuznih događanja, a u stvarnosti služila kao paravan za lanac prostitucije. Istraga je rezultirala uhićenjem četiri osobe koje se smatraju organizatorima cijelog sustava.

Prema pisanju La Gazzette dello Sport, agencija je nudila “pakete” bogatim klijentima koji su uključivali večeri u poznatim milanskim klubovima, boravak u luksuznim hotelima te seksualne usluge eskort dama. Među korisnicima usluga navodno su bili poduzetnici, VIP osobe te brojni nogometaši iz Serie A, iako se ističe da među njima nema igrača Intera i Milana.

Istražitelji navode kako su klijenti za ove usluge plaćali tisuće eura po aranžmanu, a ukupni promet organizacije procjenjuje se na više od 1,2 milijuna eura. U sudskim dokumentima identiteti klijenata su zaštićeni, no navodno ih je najmanje pedeset.

U jednom od presretnutih razgovora spominje se i vozač Formule 1, što dodatno podiže razinu skandala: “Imam prijatelja, vozača F1… dolazi večeras u Milano, treba mu cura”, navodi se u transkriptu razgovora.

Tijekom pojedinih okupljanja spominje se i korištenje tzv. “plina za smijeh” (nitro oksida), supstance koja izaziva euforiju i ne ostavlja tragove u standardnim kontrolama, zbog čega je bila posebno pogodna za diskretno korištenje.

Istragu vodi Jedinica ekonomske i financijske policije u Milanu, pod koordinacijom zamjenice tužitelja Brune Albertini. U službenom priopćenju stoji kako su prikupljeni značajni dokazi protiv osumnjičenih, koji su, prema sumnjama, djelovali u organiziranoj mreži zajedno s eskort damama i osobama zaduženima za odnose s javnošću.

Četiri uhićene osobe smatraju se ključnim članovima skupine te su osumnjičene za teška kaznena djela – poticanje i iskorištavanje prostitucije, kao i pranje novca.

Istraga se nastavlja, a talijanski mediji navode kako bi se krug osumnjičenih mogao dodatno proširiti u nadolazećem razdoblju.

POGLEDAJTE VIDEO: U Engleskoj je City napravio potpunu ludnicu: 'Sada kreće novo prvenstvo'