Sučić je apsolutno oduševio Talijane: 'Utjecaj Hrvata bio je razarajući'

Nogometaši Intera izborili su plasman u finale talijanskog Kupa nakon što su na San Siru pobijedili Como sa 3-2 nakon prve utakmice bez golova.

Bilo je to susret kojeg su obilježili hrvatski reprezentativci Petar Sučić i Martin Baturina, te turski veznjak Hakan Calhanoglu. Arhitekti novog Interovog preokreta bili su Sučić i Calhanoglu koji su zaslužni za sva tri gola. Sučić, koji je ušao u igru u 60. minuti, je upisao dvije asistencije i pogodak, dok je turski reprezentativac zabio dva gola i dodao asistenciju.

'Etablirao se kao pravi spasitelj'

Talijanski mediji puni su hvale za hrvatskog reprezentativca koji je svojim ulaskom u 60. minuti preokrenuo utakmicu. "Ušavši umjesto Zielinskog pri rezultatu 2-0 u korist Coma, pola sata prije kraja, Sučić je doslovno prepolovio utakmicu, etablirajući se kao pravi spasitelj, sposoban utrti put do finala Coppa Italije", stoji u tekstu talijanske verzije portala Goal.com.

Portal piše kako se Sučićeva minutaža smanjena u posljednjih mjesec dana u odnosu na ostatak sezone u kojem je Sučić uglavnom bio u prvoj postavi. Sučićeve brojke su i više nego dobre za prvu sezonu u ligama petice. Upisao je ukupno 44 nastupa, točno pedeset posto je bio u prvoj postavi. Ukupno je odigrao 2067 minuta, postigao 3 pogotka i podijelio četiri asistencije.

"Utjecaj Hrvata bio je jednostavno razarajući: nije slučajnost da je Interov igrač s brojem 8 bio uključen u sva tri gola koja su upotpunila milanski preokret protiv Fabregasove momčadi".

