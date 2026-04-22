Deset zapovijedi ulazi u učionice u Teksasu, pljušte reakcije: 'Ovo je gaženje prava!'

Teksas može zahtijevati isticanje Deset zapovijedi u javnim školama, presudio je u utorak američki sud. Riječ je o velikoj pobjedi konzervativaca koji godinama pokušavaju uvesti više religije u obrazovni sustav, dok kritičari grme o "državnoj indoktrinaciji".

Odluka Prizivnog suda u New Orleansu, donesena tijesnom većinom od 9 naprema 8, vjetar je u leđa zagovornicima sličnih zakona u Arkansasu i Louisiani, piše Associated Press.

Dok jedna strana slavi "povratak moralnim vrijednostima", protivnici upozoravaju da vješanje biblijskih tekstova po zidovima učionica predstavlja izravno vjersko preobraćenje učenika.

'Nijedno dijete se ne prisiljava na molitvu'

U opširnom obrazloženju, konzervativni sud odbacio je argumente udruga za građanska prava, ustvrdivši da ovaj zahtjev ne krši prava roditelja ili učenika.

"Nijedno dijete se ne prisiljava da recitira Zapovijedi, da u njih vjeruje ili da potvrđuje njihovo božansko podrijetlo", stoji u presudi kojom se dopušta primjena zakona. S druge strane, Američka unija za građanske slobode i druge organizacije koje zastupaju roditelje već su najavile žalbu Vrhovnom sudu SAD-a.

"Prvi amandman štiti odvojenost crkve od države i slobodu obitelji da same biraju hoće li i kako vjerski podučavati svoju djecu. Ova odluka gazi ta prava", poručili su u oštrom priopćenju.

Biblijske priče kao obvezno štivo?

Ova presuda samo je nastavak ideološkog rata u teksaškim školama. Podsjetimo, država je već odobrila neobvezni kurikulum prožet Biblijom za osnovne škole, a u lipnju se očekuje glasanje o prijedlogu da biblijske priče postanu obvezna lektira.

Zakon, koji je potpisao republikanski guverner Greg Abbott, nalaže da škole moraju postaviti plakate s Deset zapovijedi ako su oni donirani. Ipak, revnost nije izostala. Jedan okrug u predgrađu Dallasa potrošio je gotovo 1800 dolara kako bi sam otisnuo 5 tisuća plakata.

Teksasški državni odvjetnik Ken Paxton nije skrivao oduševljenje: "Ovo je velika pobjeda za Teksas i naše moralne vrijednosti. Deset zapovijedi imalo je dubok utjecaj na našu naciju i važno je da učenici iz njih uče svaki dan".

'Politički odabrani tekstovi'

Sudac Stephen A. Higginson u svom je izdvojenom (nesuglasnom) mišljenju bio brutalan prema kolegama. Napisao je da su utemeljitelji SAD-a htjeli spriječiti velike vjerske sekte da koriste političku moć kako bi drugima nametale svoju religiju.

"Ipak, Teksas, baš kao i Louisiana, nastoji učiniti upravo to - ozakoniti da se specifični, politički odabrani vjerski tekstovi postave u svaku javnu učionicu", upozorio je Higginson.

Zakon je vrlo precizan oko toga kako Zapovijedi moraju izgledati - plakati moraju biti:

Postavljeni na vidljivo mjesto,

Veličine 40 x 50 centimetara,

Ispisani fontom koji je čitljiv osobi "prosječnog vida" s bilo kojeg mjesta u učionici.

Ovaj zakon, koji je bez problema prošao u parlamentu pod kontrolom republikanaca, ima i punu podršku bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Bitka se sada seli na najvišu instancu, a ishod bi mogao trajno promijeniti lice američkog javnog školstva.

