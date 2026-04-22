Buffon progovorio nakon ispadanja od BiH: 'Mislio sam da ću prije vidjeti 1000 izvanzemaljaca'

Gianluigi Buffon prije mjesec dana je kao šef delegacije talijanske reprezentacije svjedočio novom neuspjehu talijanskog nogometa. Italija je izgubila od Bosne i Hercegovine nakon jedanaesteraca i treći put u nizu ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Buffon je odstupio sa svojeg mjesta u reprezentaciji, a u velikom intervjuu za The Guardian otkrio je kako se osjećao. "Bila je to bolna stranica za mene i talijanski nogomet. Da ste me prije 12 godina pitali rekao bih da ću prije vidjeti tisuću izvanzemaljaca oko mene nego da Italija propusti tri svjetska prvenstva u nizu. Ali to je realnost", slikovito je opisao nekada kapetan reprezentacije koja je 2006. po četvrti put postala svjetski prvak.

"Kako bismo to prevladali, moramo razumjeti zašto postoje poteškoće. Moramo se promijeniti. Ako nam je ova analiza jasna, imamo potencijal stvoriti puno bolju budućnost. Ali ako poričete da problem postoji, onda će taj problem uvijek postojati", postavio je dijagnozu Buffon.

Bivši vratar istaknuo je tri razloga zašto je talijanski nogomet tako pao. "Prvo je globalizacija, koja je omogućila svim momčadima da budu vrlo konkurentne, a prosječna razina igre se znatno povećala. Drugo, do prije 15 godina kada smo pobjeđivali, bili smo taktički jači od naših protivnika. I treće, imamo neke fantastične igrače, ali ono što nedostaje jest istinski kreativni talent poput Baggia, Del Piera ili Tottija koji su nam nekada pomagali da pobjeđujemo".

