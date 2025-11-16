Njemački velikan se prisjetio Vuškovića i poslao mu poruku

Danas je Mariju Vuškoviću znakovit dan. Naime, osim što mu je 24. rođendan, točno godinu dana od danas, 16.11.2026., Mario Vušković trebao bi se vratiti nogometu nakon dopinške afere.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O toj kalvariji sigurno znate i previše. Nakon redovnog testiranja, test je ispao pozitivan, a Vušković suspendiran. Hrvatski branič odbijao je priznati krivnju kako bi smanjio suspenziju na jednu do dvije godine, a na kraju ga je snašla četverogodišnja kazna. Mogao je Vušković "već zaboraviti" na kaznu da je priznao krivnju, no za njega ta opcija nije postojala. Uporno tvdeći kako je nevin te kako je došlo do pogreške, krenuo je u borbu protiv njemačkog nogometnog saveza (DFB) i svjetske anti-dopinške agencije (WADA-e).

Ta borba traje godinama, a došla je i do vrhovnog sportskog suda (CAS) i Europskog suda za ljudska prava. Vuškovića sigurno naprijed gura i velika podrška navijača, kako Hajduka, tako i HSV-a, ali i samog njemačkog kluba u kojemu sada igra i njegov brat Luka. Podsjetimo, nakon što je Sportski arbitražni sud (CAS) odbacio žalbu hrvatskog nogometaša na pozitivan nalaz na dopinškom testiranju i produljio mu suspenziju do 15. studenog 2026. godine, HSV je odlučio povući potez koji je zaslužio veliko divljenje i produžio mu ugovor.

HSV je sada još jednom pokazao podršku objavivši video u znak Marija Vuškovića i broja 44, kojeg mu trenutačno "čuva" mlađi brat Luka. U opisu objave jednostavno stoji broj 365 i emotikon pješčanog sata, uz jasnu poruku. Objava je eksplodirala na društvenim mrežama, a lajkaju je i dijele mnogi bivši hajdukovci, suigrači Marija iz njegovih hajdučkih dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Šukera i Bobana do Modrića i Perišića... Evo kako su nas Vatreni dovodili do ludila