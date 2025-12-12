ZTC isporučio HRZ-u Canadair i Air Tractor: Trećina protupožarne flote spremna za sezonu 2026.

Zrakoplovno-tehnički centar d.d. predao je Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu 11. i 12. prosinca 2025. dva protupožarna zrakoplova i to jedan zrakoplov Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802.

Na zrakoplovima su obavljeni planirani godišnji pregledi, a sve u skladu s ugovorenim rokovima, čime je ponovno potvrđena visoka razina stručnosti i pouzdanosti ZTC-a.

ZTC je do sada u sklopu priprema za protupožarnu sezonu 2026. Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu ukupno isporučio dva zrakoplova Canadair i dva zrakoplova Air Tractor. Drugim riječima, trećina protupožarne flote spremna je za protupožarnu sezonu 2026.

Uz protupožarne, u ZTC-u su završeni radovi i na jednom zrakoplovu Pilatus PC-9M, koji je isporučen HRZ-u nakon provedenih testiranja na zemlji i u zraku.

ZTC predano nastavlja s održavanjem i pregledima, osiguravajući da svaki zrakoplov bude isporučen u izvrsnom stanju i potpuno spreman za nesmetano obavljanje zadaća. „Dugogodišnje iskustvo, stalna usavršavanja i ulaganja u znanje i opremu ključni su za održavanje visokih standarda koje ZTC posjeduje“, istaknuo je predsjednik Uprave Ivica Vidović, podsjetivši kako je posljednje tri godine u ZTC-u postignut značajan napredak što je rezultiralo kvalitetno obavljenim radovima i poštivanjem rokova u isporuci protupožarnih aviona te je 2025. prvi put nakon dugog niza godina HRZ imao na raspolaganju svih 12 protupožarnih aviona.

„Završeni radovi i predani avioni najbolja su poruka i čestitka za Dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ponosni smo što HRZ-u pružamo podršku i vjerujemo da zajedno možemo graditi još snažnije i modernije zrakoplovstvo“, istaknuo je predsjednik Uprave Vidović čestitavši pripadnicama i pripadnicima HRZ-a 34. obljetnicu utemeljenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Anušić o velikoj nabavi oružja: Evo kako će Hrvatska otplatiti dug