Vozači, pripremite se! Mijenjaju se pravila za B kategoriju: Jedna novost se neće svima svidjeti

Vozačka dozvola B kategorije u Europskoj uniji uskoro bi trebala doživjeti značajne promjene koje će utjecati na vozače osobnih i lakih gospodarskih vozila, ali i na profesionalni sektor.

Prema novim pravilima, koja su usuglasili Europski parlament i Vijeće, vozači s B kategorijom moći će upravljati vozilima mase do 4250 kilograma, umjesto dosadašnjih 3500 kilograma.

Države članice imat će rok od četiri godine za uvođenje novih odredbi u nacionalno zakonodavstvo.

Glavni razlog promjena

Promjena je posebno važna za električna vozila, dostavne kombije i kampere, čija težina raste zbog baterijskih sustava.

Elektrifikacija je jedan od ključnih razloga za izmjenu pravila, budući da baterije mogu dodati i nekoliko stotina kilograma na ukupnu masu vozila, iako su dimenzijama usporediva s klasičnim modelima.

Kako bi se spriječile zlouporabe, uvedeni su i dodatni uvjeti. Vozač će morati imati B kategoriju najmanje dvije godine kako bi mogao upravljati vozilima do 4250 kilograma.

Za kampere će biti potrebna dodatna obuka ili poseban ispit, dok broj putnika ostaje ograničen na najviše osam uz vozača. U praksi bi promjena trebala olakšati prelazak na električne modele bez potrebe za dodatnim vozačkim kategorijama.

Digitalna vozačka dozvola i strože prekogranične kazne

Uz promjene vezane uz masu vozila, podsjetimo i da EU uvodi i niz drugih promjena vezanih uz vozačke dozvole.

Jedna od najvažnijih novosti je uvođenje digitalne vozačke dozvole dostupne putem mobilnih uređaja, čime se postupno smanjuje potreba za fizičkim dokumentima.

Također se jača prekogranična primjena kazni. Vozači kojima je u jednoj državi članici izrečena zabrana upravljanja vozilom tu će zabranu automatski imati u svim državama EU.

Snižavanje dobne granice za profesionalne vozače

Kako bi se riješio nedostatak vozača u prometnom sektoru, snižava se dobna granica za profesionalne vozače. Za kamione s 21 na 18 godina, a za autobuse s 24 na 21 godinu.

Uvodi se obvezni probni rok od najmanje dvije godine za sve nove vozače, dok će 17-godišnjaci moći voziti uz pratnju u svim državama članicama.

Prije polaganja vozačkog ispita bit će obvezan liječnički pregled ili samoprocjena zdravstvenog stanja.

Vozačke dozvole na 15 godina

Vozačke dozvole u EU ubuduće će vrijediti 15 godina. Nakon isteka države članice mogu zahtijevati obnovu uz dodatne provjere, ali to neće biti obveza na razini Unije.

Iako je politički dogovor postignut, za punu primjenu novih pravila bit će potrebno nekoliko godina.

Države članice imaju rok od tri godine za prilagodbu zakonodavstva, uz dodatnu godinu prijelaznog razdoblja.

