Dodik najavio tužbu protiv Schmidta nakon odlaska iz BiH-a: 'Odlazi kako je i došao!'
Christian Schmidt u svom je zadnjem oglašavanju naveo da Bosna i Hercegovina ostaje 'nedovršen projekt mira'
Ured visokog međunarodnog predstavnika u ponedjeljak je službeno potvrdio da Christian Schmidt završava mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što su dan ranije o tome izvijestili mediji kojima je Schmidt potvrdio napuštanje ove pozicije.
Prema priopćenju objavljenom na službenoj stranici OHR-a, naglašeno je da Bosna i Hercegovina mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama.
Posebno je istaknuta potreba provođenja ustavnih i izbornih reformi na temelju presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Dodaje se da upravo provedba tih presuda ostaje ključna za funkcionalniji politički sustav.
'Nedovršen projekt mira'
Christian Schmidt u svom je zadnjem oglašavanju naveo da Bosna i Hercegovina ostaje "nedovršen projekt mira", ali i država s jasnom europskom perspektivom ako domaće vlasti provedu nužne reforme i ojačaju institucije.
Iz vodećih stranaka iz Federacije BiH nije bilo službenih komentara o odlasku Schmidta niti o mogućem budućem modelu međunarodne prisutnosti u BiH.
Za razliku od toga, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvoreno je pozdravio odlazak njemačkog diplomata, ustvrdivši da Schmidt "odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao – bez legitimiteta, bez odluke Vijeća sigurnosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani".
'Republika Srpska je neuništiva'
Dodik je u objavi na društvenoj mreži X naveo i da će Republika Srpska pokrenuti kazneni postupak radi utvrđivanja "materijalne štete nastale Schmidtovim djelovanjem" dodajući da je "Republika Srpska neuništiva".
Bivši visoki predstavnik Carl Bildt također se oglasio na društvenoj mreži X poručivši da je institucija visokog predstavnika godinama bila pod pritiskom Rusije, ali mu je presudila intervencija SAD-a.
Ocijenio je da je Europska unija bila "slaba u svom pristupu", ali da se sada mora konsolidirati. "OHR nakon 30 godina nije koristan. Potrebna je nova inicijativa", poručio je Bildt.
