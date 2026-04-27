Zbog novih 'crtanja' granica, stižu zapaljive poruke iz BiH: 'I nije se dogodilo prvi put'

Ideja o trećem entitetu u BiH, iznesena na konzervativnom skupu u Zagrebu tijekom vikenda, izazvala je u ponedjeljak osudu stranaka s bošnjačkim predznakom u BiH, dok su zastupnica HDZ-a BiH i zastupnik srpskog SNSD-a kazali da Hrvati imaju pravo reći šta žele.

Predsjedatelj Doma naroda Kemal Ademović koji je nedavno napustio vladajuću stranku Narod i pravda (NiP) ocijenio je zagrebački skup nastavkom stigmatiziranja Bošnjaka.

"Za žaljenje je to što je tamo bio i savjetnik ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Grlić Radmana kao i kardinal Puljić. To je ponovni pokušaj udara na teritorijalni integritet BiH i nije se dogodio prvi put", kazao je Ademović.

Pozvao je da se politički lideri iz BiH počnu sastajati i dogovarati način rješavanja problema umjesto da "izvode ovakve performanse, posebice ne u susjednim državama".

U izjavi novinarima nakon neuspjelog pokušaja održavanja sjednice Doma naroda zbog nedostatka kvoruma Marina Pendeš, zastupnica HDZ-a BiH u Domu naroda parlamenta BiH, kazala je da su Hrvati u BiH nezadovoljni svojim statusom, te imaju pravo to reći i o tome treba razgovarati.

Pendeš je odgovarajući na novinarska pitanja kazala da su neutemeljene optužbe da iza toga stoji Zagreb odnosno Hrvatska jer su raspravu, kako je istaknula, organizirali predstavnici Hrvata iz BiH.

Kazala je kako je važno govoriti o stvarnom stanju na terenu, uključujući posljedice etničkog čišćenja po hrvatski narod u toj zemlji, a po njenom sudu, mape prikazane na zagrebačkom skupu zorni su podsjetnik na 250 tisuća Hrvata protjeranih iz svojih domova 1991. godine.

'Hrvati nisu zadovoljni Daytonom'

Ako je netko zadovoljan Daytonom Hrvati to nisu jer BiH nije država ravnopravnih konstitutivnih naroda, poručila je.

"Analizirajte koliko nas nema od 1991. godine. Ako je netko zadovoljan, ja nisam, ni Daytonom niti Republikom Srpskom", kazala je Pendeš.

SDP-ov zastupnik u parlamentu BiH Saša Magazinović ideju o uspostavi trećeg entiteta opisao je kao "lupanje gluposti" na koje ne treba trošiti vrijeme niti mu pridavati pozornost.

Zamjenik predsjedatelja Doma naroda Nikola Špirić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika komentirajući zagrebački skup kazao je kako hrvatski narod ima pravo kazati što želi.

"Oni koji ih zbog toga optužuju dodatno dijele ovu zemlju", kazao je Špirić uz zaključak da sadašnji loši odnosi izravno podupiru nacionalnu homogenizaciju Hrvata i Bošnjaka što može proizvesti ozbiljne posljedice.

Za oporbu iz Republike Srpske prijedlog o preustroju na temelju tri entiteta je neprihvatljiv. Zastupnik Partije demokratskog progresa (PDP) u Domu naroda Nenad Vuković kazao je kako su oni čvrsto za očuvanje Daytona.

Poručio je kako treba modificirati izborni zakon kako bi i Hrvati birali svog člana Predsjedništva BiH no nisu potrebne promjene koje bi išle dalje od toga.

