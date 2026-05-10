Christian Schmidt podnosi ostavku na mjestu visokog predstavnika za BiH

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu (OHR) Christian Schmidt uskoro će podnijeti ostavku na tu poziciju, javlja u nedjelju Klix.ba.

Kako Klix.ba neslužbeno doznaje, Schmidt će navesti kako ostavku podnosi iz privatnih razloga, ali će na funkciji ostati sve dok se ne izabere novi visoki predstavnik.

Godine lobiranja

Nakon što podnese ostavku, od Vijeća za implementaciju mira zatražit će da pokrene proces izbora novog visokog predstavnika, jer smatra kako BiH još nije spremna funkcionirati bez te figure. Kao jedan od glavnih razloga navodi se da još nije ispunjen 5+2 program, što je uvjet za zatvaranje OHR-a.

Riječ je o programu koji podrazumijeva rješenje za državnu imovinu, vojnu imovinu, provedbu konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt, fiskalnu održivost države, učvršćivanje vladavine prava, te dva dodatna uvjeta - potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU i Pozitivna procjena PIC-a o političkoj situaciji u BiH.

Podsjetimo, vlast Republike Srpske godinama je lobirala da se Schmidta protjera iz BiH, s obzirom na to da ga smatraju nezakonito izabranim. U razdoblju kada je SNSD postigao dogovor s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine, neslužbeno se govorilo da je i Schmidtov odlazak dio tog paketa.

Isto tako, poruke iz Republike Srpske da Schmidt treba napustiti funkciju su se intenzivirale posljednjih dana, a delegacija SNSD-a u subotu je boravila u Rusiji. Nakon sastanka s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, naveli su kako su kazali da je Schmidt bio jedna od tema te da su zatražili da se Rusija umiješa u to pitanje. S druge strane, Klix.ba navodi kako su Amerikanci tražili da ode i to odmah.

