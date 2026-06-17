Cure detalji iz kampa! Afrička zvijezda pod istragom zbog sumnje na namještanje utakmica

Reprezentativac Obale Bjelokosti, Elye Wahi našao se pod istragom francuskih vlasti zbog sumnji u namještanje utakmica, svega nekoliko tjedana prije početka Svjetskog prvenstva 2026., doznaje The Athletic.

Prema informacijama izvora upoznatih sa slučajem, 23-godišnji napadač trenutačno je predmet aktivne istrage koja pokušava utvrditi je li, tijekom nastupa za svoj klub Nice, namjerno zaradio žuti karton u utakmici protiv Metza 17. svibnja.

Samo dvanaest dana kasnije, 29. svibnja, Wahi je nakratko priveden od strane francuske policije, i to odmah nakon što je odigrao ključnu ulogu za svoj klub postigavši dva pogotka u pobjedi protiv Saint-Étiennea, kojom je Nice osigurala ostanak u francuskoj Ligue 1. Nakon ispitivanja je pušten, a istraga je nastavljena bez podizanja optužnice.

Unatoč otvorenom postupku, Wahi je u međuvremenu uvršten na popis reprezentacije Obale Bjelokosti za Svjetsko prvenstvo, gdje je već upisao nastup u prvom susretu skupine protiv Ekvadora. U tom je dvoboju igrao 55 minuta i pogodio vratnicu, dok njegovu momčad u idućem kolu očekuje susret s Njemačkom.

Francusko državno odvjetništvo navodi kako istraga obuhvaća sumnje na organiziranu prijevaru, sportsku korupciju i pranje novca, a fokus je na tzv. spot-fixingu, obliku namještanja u kojem se ne utječe nužno na konačni rezultat, nego na pojedine događaje unutar utakmice, poput žutih kartona ili kornera.

Wahi je tijekom karijere nastupao za Montpellier, Lens, Marseille, Eintracht Frankfurt i Nicu. U drugom dijelu sezone u Nici postigao je pet pogodaka u 14 nastupa te imao važnu ulogu u borbi kluba za ostanak u francuskoj eliti.