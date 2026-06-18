Više vremena za more, okuse Kvarnera i autentične doživljaje
Neke destinacije upoznaju se u par dana, no ponekad nekoliko dodatnih dana čini razliku između odmora i istinskog uranjanja u ritam odabrane lokacije za ljetovanje. Crikvenička rivijera upravo je jedna od njih. Smještena u srcu Kvarnera, a istovremeno lako dostupna gostima iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske i drugih okolnih tržišta, rivijera koja povezuje Crikvenicu, Selce i Dramalj idealan je izbor za one koji žele spoj opuštanja, aktivnog odmora i mediteranskog načina života.
More, gastronomija i aktivan odmor na dohvat ruke
Kako bi gostima bilo omogućeno više vremena za uživanje u ljetu, Jadran Hotels & Camps pripremili su ponudu Extended Summer Getaway. Uz 15 % popusta na smještaj, gosti ostvaruju i dodatnih 5 % popusta za boravke od osam noćenja i više, kao i 10 % popusta na à la carte hranu i piće.
Bez žurbe između uživanja na plaži, izleta, lokalnih manifestacija, koncerata i gastronomskih doživljaja, produženi boravak pruža dovoljno vremena za istraživanje različitih lica rivijere.
Posebno je zanimljiva i činjenica da je Kvarner nositelj titule Europske regije gastronomije 2026., priznanja koje potvrđuje kvalitetu lokalne kuhinje, tradicije i namirnica, a gastronomska ponuda rivijere postaje sastavni dio ljetnog doživljaja.
Aktivnosti za sve generacije
Prirodne morske oaze, uređene gradske plaže i obiteljska kupališta, kao i bogat kalendar događanja, svim generacijama pružaju mogućnost kombiniranja različitih iskustava tijekom istog odmora.
Dan doslovno može započeti kupanjem na jednoj od brojnih plaža, nastaviti se biciklističkom rutom uz obalu, a završiti uz lokalne delicije i čašu kvarnerskog vina.
Ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati u sportovima na vodi te brojnim rekreativnim sadržajima dostupnima tijekom cijelog ljeta, dok kilometri obalnih šetnica pozivaju na lagane večernje šetnje ili jogging uz more.
Posebna pažnja posvećena je obiteljima s djecom. Tijekom sezone dječji sadržaji, zabavni i animacijski programi najmlađima ispunjavaju ljetne dane, a roditeljima osiguravaju bezbrižan odmor.
Od kampiranja uz more do odmora uz bazen
Različiti stilovi putovanja zahtijevaju i različite vrste smještaja, a upravo je to jedna od prednosti ponude Jadran Hotels & Camps grupacije.
Hotel Omorika u Crikvenici privlači goste sadržajem prilagođenim obiteljima. Novo uređeni bazeni i animacijski programi dodatno obogaćuju boravak tijekom ljetnih mjeseci.
U Selcu se nalazi Hotel Katarina, također omiljen među obiteljima zahvaljujući sadržajima za djecu, animacijskim programima i velikom vanjskom bazenskom kompleksu kao i prostranim obiteljskim sobama. Tijekom ljeta goste očekuje i posebno kolovoško izdanje White Party događanja kao i Primorske večeri te plesne radionice.
Hotel Slaven u Selcu predstavlja izvrsnu polaznu točku za istraživanje rivijere uz ugodan mediteranski ambijent nadomak mora i svih sadržaja destinacije.
Za opušteniji odmor tu je Ad Turres, smještajni kompleks s dva vanjska bazena, blizinom šetnica te ljetnim programima poput plesnih radionica i ribarskih večeri.
Ljubitelji prirode, sporta i rekreacije posebno će cijeniti Kačjak – Holiday Homes Kačjak. Smješten uz samo more, okružen zelenilom, nudi mobilne kućice i kamp parcele u neposrednoj blizini plaže Kačjak i Beach Bara Kačjak, uz opuštenu atmosferu daleko od gradske gužve.
Ljeto uz spoj tradicije i glazbe
Crikvenička rivijera tijekom cijele sezone živi u znaku brojnih kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija. Primorske noći donose druženja, glazbu i mediteransku atmosferu na trgovima i šetnicama, dok će početkom srpnja Moja Mala Kala posjetitelje vratiti tradiciji kroz lokalne obrte, gastronomiju i glazbeni program.
Sredinom srpnja održava se jedinstveni festival uličnih akrobata, performera i glazbenika - CRIKVART Festival koji gradske ulice pretvara u veliku otvorenu pozornicu.
Kolovoz donosi obilježavanje Dana Grada Crikvenice uz nastupe Tonyja Cetinskog, Funky Towna i Ivane Kindl.
Svakako valja spomenuti i tradicionalni plivački maraton Šilo – Crikvenica. Ovo sportsko događanje već više od stoljeća okuplja rekreativce i sportaše.
Kraj ljeta rezerviran je za 60. Ribarski tjedan, jednu od najvažnijih manifestacija rivijere. Ovogodišnje izdanje otvara koncert Marka Škugora, a završava nastupom Jelene Rozge.
Informacije o ostalim događanjima potražite na poveznici.
Dodatne pogodnosti za dulji boravak
U vremenu kad sve više tražimo odmor bez dugih putovanja i komplicirane organizacije, Crikvenička rivijera nudi spoj mora, aktivnog odmora, gastronomije, lokalnih događanja i autentičnog mediteranskog načina života.
Kampanja Extended Summer Getaway realizira se u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera i Turističkom zajednicom Grada Crikvenice te je osmišljena da gostima omogući, uz dodatne pogodnosti, više vremena za uživanje u ljetu.
Link na ponudu: Extended Summer Getaway