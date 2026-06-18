Više vremena za more, okuse Kvarnera i autentične doživljaje

More, gastronomija i aktivan odmor na dohvat ruke

Kako bi gostima bilo omogućeno više vremena za uživanje u ljetu, Jadran Hotels & Camps pripremili su ponudu Extended Summer Getaway. Uz 15 % popusta na smještaj, gosti ostvaruju i dodatnih 5 % popusta za boravke od osam noćenja i više, kao i 10 % popusta na à la carte hranu i piće.

Jadran Hotels & Camps Foto: Jadran Hotels & Camps

Bez žurbe između uživanja na plaži, izleta, lokalnih manifestacija, koncerata i gastronomskih doživljaja, produženi boravak pruža dovoljno vremena za istraživanje različitih lica rivijere.

Posebno je zanimljiva i činjenica da je Kvarner nositelj titule Europske regije gastronomije 2026., priznanja koje potvrđuje kvalitetu lokalne kuhinje, tradicije i namirnica, a gastronomska ponuda rivijere postaje sastavni dio ljetnog doživljaja.

Aktivnosti za sve generacije

Prirodne morske oaze, uređene gradske plaže i obiteljska kupališta, kao i bogat kalendar događanja, svim generacijama pružaju mogućnost kombiniranja različitih iskustava tijekom istog odmora.

Dan doslovno može započeti kupanjem na jednoj od brojnih plaža, nastaviti se biciklističkom rutom uz obalu, a završiti uz lokalne delicije i čašu kvarnerskog vina.

Ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati u sportovima na vodi te brojnim rekreativnim sadržajima dostupnima tijekom cijelog ljeta, dok kilometri obalnih šetnica pozivaju na lagane večernje šetnje ili jogging uz more.

Outdoor Foto: TZG Crikvenica

Posebna pažnja posvećena je obiteljima s djecom. Tijekom sezone dječji sadržaji, zabavni i animacijski programi najmlađima ispunjavaju ljetne dane, a roditeljima osiguravaju bezbrižan odmor.

Od kampiranja uz more do odmora uz bazen

Različiti stilovi putovanja zahtijevaju i različite vrste smještaja, a upravo je to jedna od prednosti ponude Jadran Hotels & Camps grupacije.

Hotel Omorika u Crikvenici privlači goste sadržajem prilagođenim obiteljima. Novo uređeni bazeni i animacijski programi dodatno obogaćuju boravak tijekom ljetnih mjeseci.

Hotel Omorika Foto: Jadran Hotels & Camps

U Selcu se nalazi Hotel Katarina, također omiljen među obiteljima zahvaljujući sadržajima za djecu, animacijskim programima i velikom vanjskom bazenskom kompleksu kao i prostranim obiteljskim sobama. Tijekom ljeta goste očekuje i posebno kolovoško izdanje White Party događanja kao i Primorske večeri te plesne radionice.

White party Foto: Hotel Katarina, Jadran Hotels & Camps

Hotel Slaven u Selcu predstavlja izvrsnu polaznu točku za istraživanje rivijere uz ugodan mediteranski ambijent nadomak mora i svih sadržaja destinacije.

Hotel Slaven Foto: Jadran Hotels & Camps

Za opušteniji odmor tu je Ad Turres, smještajni kompleks s dva vanjska bazena, blizinom šetnica te ljetnim programima poput plesnih radionica i ribarskih večeri.

AD TURRES Foto: Jadran Hotels & Camps

AD TURRES Foto: Jadran Hotels & Camps

Ljubitelji prirode, sporta i rekreacije posebno će cijeniti Kačjak – Holiday Homes Kačjak. Smješten uz samo more, okružen zelenilom, nudi mobilne kućice i kamp parcele u neposrednoj blizini plaže Kačjak i Beach Bara Kačjak, uz opuštenu atmosferu daleko od gradske gužve.

Kačjak beach Foto: Jadran Hotels & Camps

Ljeto uz spoj tradicije i glazbe

Crikvenička rivijera tijekom cijele sezone živi u znaku brojnih kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija. Primorske noći donose druženja, glazbu i mediteransku atmosferu na trgovima i šetnicama, dok će početkom srpnja Moja Mala Kala posjetitelje vratiti tradiciji kroz lokalne obrte, gastronomiju i glazbeni program.

Moja mala kala Foto: TZG Crikvenica

Sredinom srpnja održava se jedinstveni festival uličnih akrobata, performera i glazbenika - CRIKVART Festival koji gradske ulice pretvara u veliku otvorenu pozornicu.

Kolovoz donosi obilježavanje Dana Grada Crikvenice uz nastupe Tonyja Cetinskog, Funky Towna i Ivane Kindl.

Svakako valja spomenuti i tradicionalni plivački maraton Šilo – Crikvenica. Ovo sportsko događanje već više od stoljeća okuplja rekreativce i sportaše.

Kraj ljeta rezerviran je za 60. Ribarski tjedan, jednu od najvažnijih manifestacija rivijere. Ovogodišnje izdanje otvara koncert Marka Škugora, a završava nastupom Jelene Rozge.

Informacije o ostalim događanjima potražite na poveznici.

Ribarski tjedan Foto: TZG Crikvenica

Dodatne pogodnosti za dulji boravak

U vremenu kad sve više tražimo odmor bez dugih putovanja i komplicirane organizacije, Crikvenička rivijera nudi spoj mora, aktivnog odmora, gastronomije, lokalnih događanja i autentičnog mediteranskog načina života.

Kampanja Extended Summer Getaway realizira se u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera i Turističkom zajednicom Grada Crikvenice te je osmišljena da gostima omogući, uz dodatne pogodnosti, više vremena za uživanje u ljetu.

Link na ponudu: Extended Summer Getaway