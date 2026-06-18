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MIA NIKOLIĆ ZA NET.HR /

Svi šuškaju o vezi s Jakovom Jozinovićem, a mlada manekenka otkriva: 'Jakov i ja smo u kontaktu'

Svi šuškaju o vezi s Jakovom Jozinovićem, a mlada manekenka otkriva: 'Jakov i ja smo u kontaktu'
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Foto: Screenshot/Youtube

Mia Nikolić u zadnjih nekoliko dana stekla je veliku popularnost zbog glume u spotovima Jakova Jozinovića, a već ju uspoređuju s najvećim svjetskim modelima

18.6.2026.
11:13
Maja JakirčevićHot.hr
Screenshot/Youtube
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Mlada manekenka agencije Fox Models Serbia, Mia Nikolić (18), trenutačno je jedno od najzanimljivijih lica na regionalnoj sceni. Zbog specifičnog i upečatljivog izgleda već je naveliko uspoređuju s kultnom Kate Moss, a njezina popularnost doživjela je eksploziju nakon najnovijeg projekta.

Mia je, naime, potpuno zasjenila glazbenu scenu pojavom u čak tri nova spota mladog vinkovačkog pjevača Jakova Jozinovića, gdje je svojom glumom donijela potpuno nove emocije pjesmama. Dok modni kritičari hvale njezin izgled, talent i činjenicu da je savršeno utjelovila vizualni identitet cijelog albuma, obožavatelji već tjednima raspravljaju o nevjerojatnoj kemiji s pjevačem na ekranu. U intervjuu za Net.hr, Mia iskreno otkriva kako je izgledalo snimanje na kojem je stekla nova iskustva, u kakvom je doista odnosu s Jakovom te kakve planove ima za budućnost iza kamere.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Glumili ste u čak tri spota Jakova Jozinovića. Kako je započela ta suradnja i kakav je osjećaj biti "zaštitno lice" njegovih spotova?

Za mene je ovaj projekt bio jedno divno i veliko iskustvo s velikim glumačkim zadatkom. Desilo se potpuno spontano i neočekivano i nisam mogla ni zamisliti koliko će mi zapravo biti lijepo.

Kako je izgledalo snimanje? Koliko Vam je bilo izazovno prebaciti se s poziranja na glumu i prenošenje emocija kroz video?

S obzirom da se generalno bavim ovim poslom, prenošenje emocija kroz video nije bilo toliko zahtjevno, a i atmosfera i energija na snimanju su puno pripomogle.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Imate li neku smiješnu ili zanimljivu priču sa snimanja spotova?

Jedno jako zanimljivo iskustvo je bilo što sam na licu mjesta saznala da moram jahati konja, a nikada prije nisam jahala. Tako da sam za pola sata morala naučiti galopirati na konju.

Kako ste se slagali s Jakovom? Jeste li "kliknuli" tijekom snimanja?

Bila je divna energija na snimanju, atmosfera je bila jako pozitivna i vesela. Jakov i ja smo se odlično slagali stoga nam je bilo jako lako da na kameri upravo to i pokažemo.

Planirate li opet nekada u budućnosti suradnju s Jakovom ili je s trećim spotom ova trilogija zaokružena?

Jakov i ja smo u kontaktu, a ja sam uvijek raspoložena za nove projekte i suradnje. 

Prepoznaju li Vas ljudi već na ulici nakon objavljivanja spotova, prilaze li Vam i kakve komentare najčešće dobivate uživo?

Ljudi me prepoznaju puno više nego prije. Komentari su uvijek pozitivni te dobivam puno pohvala za glumu u spotovima.

Kemija između vas dvoje na ekranu izgleda jako prirodno. Jeste li Vi i Jakov samo odlični suradnici i prijatelji, ili tu postoji nešto više?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Odnos između mene i Jakova je od početka bio super i upravo to je bio ključ naše kemije tijekom snimanja.

Kako je započela Vaša karijera u modelingu? Je li to oduvijek bio Vaš san ili se dogodilo spontano?

Svoju karijeru u modelingu sam započela potpuno spontano preko snimanja reklama za TV te sam tek kasnije shvatila da zapravo želim da se bavim i modelingom.

Kako se nosite s kritikama i odbijanjima koji su neizostavan dio modne industrije?

Kritike su sastavni dio ovog posla i samo je bitno da uvijek postoji svijest da ljudi vide i znaju samo jedan mali dio tvog života i da samim time ne trebaju imati nikakav utjecaj na njega.

Čime se bavite uz modeling? Jeste li potpuno posvećeni modi i umjetnosti ili se bavite još nečim uz to?

Još uvijek idem u školu i tome sam najviše posvećena. Modeling i gluma za sada predstavljaju samo sporedan posao.

Kako najradije provodite slobodno vrijeme? Imate li neke hobije?Koliko Vam je važan balans između privatnog života i posla te kako ga uspijevate održati?

Osim modelinga, velika želja mi je da se bavim režijom i postanem redatelj. Nedavno sam čak napisala scenarij i režirala svoj prvi film koji je osvojio nagradu na festivalu. Osim toga pišem poeziju, pjesme i pravim melodije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Koja Vam je omiljena knjiga, film ili serija kojoj se uvijek rado vraćate?

S obzirom na to da se bavim režijom najviše slobodnog vremena provodim gledajući filmove. Izdvojila bih Quentina Tarantina i Wesa Andersona kao dva omiljena redatelja i filmove Pulp Fiction, La Haine i Fantastic Mr Fox.

Volite li putovanja i koje je mjesto koje ste posjetili ostavilo najveći utisak na Vas?

Mjesto kojem se uvijek vraćam i u koje najradije putujem je Budimpešta jer ima posebno mjesto u mom srcu.

Gdje vidite sebe za pet godina? Privlači li Vas više ostanak u modelingu, ozbiljniji ulazak u glumačke vode ili nešto sasvim treće?

Moj san je da se bavim bilo čime što je vezano uz kameru i film. Bila to gluma, režija ili produkcija, sebe definitivno vidim u tim vodama.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Postoji li neki dizajner, fotograf ili glazbenik s kojim bi htjeli surađivati u budućnosti?

Sve dok je energija i atmosfera dobra meni je zadovoljstvo raditi s bilo kim, ali kada bih morala izdvojiti nekoga to bi definitivno bio bend Joker Out.

Za kraj, koja je Vaša glavna poruka za sve mlade djevojke kojima ste inspiracija i koje žele krenuti istim stopama?

Poručila bih svima da se nikad ne mijenjaju i ostanu svoje, jer je u ovom poslu a i generalno u životu najbitnija energija i autentičnost koju svi mi posjedujemo na svoj način.

 

 

Jakov JozinovićGlazbaModeling
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