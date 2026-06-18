Svi šuškaju o vezi s Jakovom Jozinovićem, a mlada manekenka otkriva: 'Jakov i ja smo u kontaktu'

Mlada manekenka agencije Fox Models Serbia, Mia Nikolić (18), trenutačno je jedno od najzanimljivijih lica na regionalnoj sceni. Zbog specifičnog i upečatljivog izgleda već je naveliko uspoređuju s kultnom Kate Moss, a njezina popularnost doživjela je eksploziju nakon najnovijeg projekta.

Mia je, naime, potpuno zasjenila glazbenu scenu pojavom u čak tri nova spota mladog vinkovačkog pjevača Jakova Jozinovića, gdje je svojom glumom donijela potpuno nove emocije pjesmama. Dok modni kritičari hvale njezin izgled, talent i činjenicu da je savršeno utjelovila vizualni identitet cijelog albuma, obožavatelji već tjednima raspravljaju o nevjerojatnoj kemiji s pjevačem na ekranu. U intervjuu za Net.hr, Mia iskreno otkriva kako je izgledalo snimanje na kojem je stekla nova iskustva, u kakvom je doista odnosu s Jakovom te kakve planove ima za budućnost iza kamere.

Glumili ste u čak tri spota Jakova Jozinovića. Kako je započela ta suradnja i kakav je osjećaj biti "zaštitno lice" njegovih spotova?

Za mene je ovaj projekt bio jedno divno i veliko iskustvo s velikim glumačkim zadatkom. Desilo se potpuno spontano i neočekivano i nisam mogla ni zamisliti koliko će mi zapravo biti lijepo.

Kako je izgledalo snimanje? Koliko Vam je bilo izazovno prebaciti se s poziranja na glumu i prenošenje emocija kroz video?

S obzirom da se generalno bavim ovim poslom, prenošenje emocija kroz video nije bilo toliko zahtjevno, a i atmosfera i energija na snimanju su puno pripomogle.

Imate li neku smiješnu ili zanimljivu priču sa snimanja spotova?

Jedno jako zanimljivo iskustvo je bilo što sam na licu mjesta saznala da moram jahati konja, a nikada prije nisam jahala. Tako da sam za pola sata morala naučiti galopirati na konju.

Kako ste se slagali s Jakovom? Jeste li "kliknuli" tijekom snimanja?

Bila je divna energija na snimanju, atmosfera je bila jako pozitivna i vesela. Jakov i ja smo se odlično slagali stoga nam je bilo jako lako da na kameri upravo to i pokažemo.

Planirate li opet nekada u budućnosti suradnju s Jakovom ili je s trećim spotom ova trilogija zaokružena?

Jakov i ja smo u kontaktu, a ja sam uvijek raspoložena za nove projekte i suradnje.

Prepoznaju li Vas ljudi već na ulici nakon objavljivanja spotova, prilaze li Vam i kakve komentare najčešće dobivate uživo?

Ljudi me prepoznaju puno više nego prije. Komentari su uvijek pozitivni te dobivam puno pohvala za glumu u spotovima.

Kemija između vas dvoje na ekranu izgleda jako prirodno. Jeste li Vi i Jakov samo odlični suradnici i prijatelji, ili tu postoji nešto više?

Odnos između mene i Jakova je od početka bio super i upravo to je bio ključ naše kemije tijekom snimanja.

Kako je započela Vaša karijera u modelingu? Je li to oduvijek bio Vaš san ili se dogodilo spontano?

Svoju karijeru u modelingu sam započela potpuno spontano preko snimanja reklama za TV te sam tek kasnije shvatila da zapravo želim da se bavim i modelingom.

Kako se nosite s kritikama i odbijanjima koji su neizostavan dio modne industrije?

Kritike su sastavni dio ovog posla i samo je bitno da uvijek postoji svijest da ljudi vide i znaju samo jedan mali dio tvog života i da samim time ne trebaju imati nikakav utjecaj na njega.

Čime se bavite uz modeling? Jeste li potpuno posvećeni modi i umjetnosti ili se bavite još nečim uz to?

Još uvijek idem u školu i tome sam najviše posvećena. Modeling i gluma za sada predstavljaju samo sporedan posao.

Kako najradije provodite slobodno vrijeme? Imate li neke hobije?Koliko Vam je važan balans između privatnog života i posla te kako ga uspijevate održati?

Osim modelinga, velika želja mi je da se bavim režijom i postanem redatelj. Nedavno sam čak napisala scenarij i režirala svoj prvi film koji je osvojio nagradu na festivalu. Osim toga pišem poeziju, pjesme i pravim melodije.

Koja Vam je omiljena knjiga, film ili serija kojoj se uvijek rado vraćate?

S obzirom na to da se bavim režijom najviše slobodnog vremena provodim gledajući filmove. Izdvojila bih Quentina Tarantina i Wesa Andersona kao dva omiljena redatelja i filmove Pulp Fiction, La Haine i Fantastic Mr Fox.

Volite li putovanja i koje je mjesto koje ste posjetili ostavilo najveći utisak na Vas?

Mjesto kojem se uvijek vraćam i u koje najradije putujem je Budimpešta jer ima posebno mjesto u mom srcu.

Gdje vidite sebe za pet godina? Privlači li Vas više ostanak u modelingu, ozbiljniji ulazak u glumačke vode ili nešto sasvim treće?

Moj san je da se bavim bilo čime što je vezano uz kameru i film. Bila to gluma, režija ili produkcija, sebe definitivno vidim u tim vodama.

Postoji li neki dizajner, fotograf ili glazbenik s kojim bi htjeli surađivati u budućnosti?

Sve dok je energija i atmosfera dobra meni je zadovoljstvo raditi s bilo kim, ali kada bih morala izdvojiti nekoga to bi definitivno bio bend Joker Out.

Za kraj, koja je Vaša glavna poruka za sve mlade djevojke kojima ste inspiracija i koje žele krenuti istim stopama?

Poručila bih svima da se nikad ne mijenjaju i ostanu svoje, jer je u ovom poslu a i generalno u životu najbitnija energija i autentičnost koju svi mi posjedujemo na svoj način.