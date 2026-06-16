Svi se pitaju isto: Je li ovo djevojka koja je osvojila srce Jakova Jozinovića?

Mladi vinkovački pjevač Jakov Jozinović (20) trenutačno je jedna od najvećih zvijezda u regiji, stoga ne čudi što javnost pokazuje veliko zanimanje za njegov privatni život, osobito kada je riječ o ljubavi.

Iako je glazbenik dosad uspješno čuvao svoju intimu od znatiželjnih pogleda, nakon izlaska njegovog prvog albuma, jedan detalj posebno je privukao pažnju njegovih obožavatelja.

Naime, Jozinović je nedavno predstavio svoj prvi album, a mnogi su primijetili kako se u čak tri spota pojavljuje ista djevojka u glavnoj ulozi. Riječ je o Miji Nikolić, zbog čega su se na društvenim mrežama ubrzo pojavila nagađanja postoji li između nje i popularnog pjevača nešto više od poslovne suradnje.

Tko je Mia Nikolić?

Lijepa Mia Nikolić mlada je manekenka i model agencije Fox Models Serbia. Zahvaljujući svojoj upečatljivoj ljepoti i prepoznatljivom izgledu, mnogi su je već usporedili s legendarnom Kate Moss.

Na društvenim mrežama sve je više komentara onih koji vjeruju da između Mije i Jakova postoji posebna kemija, dok drugi smatraju kako je riječ isključivo o profesionalnoj suradnji te da je Mia jednostavno bila savršen izbor za estetiku i vizualni identitet pjesama Jakova Jozinovića.

Hoće li se nagađanja pokazati točnima ili je riječ tek o uspješnom umjetničkom spoju, zasad ostaje nepoznato. Jedno je sigurno, interes javnosti za svaki detalj iz života mladog pjevača ne jenjava.