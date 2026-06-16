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MISTERIOZNA MIA /

Svi se pitaju isto: Je li ovo djevojka koja je osvojila srce Jakova Jozinovića?

Svi se pitaju isto: Je li ovo djevojka koja je osvojila srce Jakova Jozinovića?
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Foto: Screenshot/YouTube

Lijepa Mia Nikolić mlada je manekenka i model agencije Fox Models Serbia, a zahvaljujući svojoj upečatljivoj ljepoti i prepoznatljivom izgledu, mnogi su je već usporedili s legendarnom Kate Moss

16.6.2026.
16:49
Hot.hr
Screenshot/YouTube
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Mladi vinkovački pjevač Jakov Jozinović (20) trenutačno je jedna od najvećih zvijezda u regiji, stoga ne čudi što javnost pokazuje veliko zanimanje za njegov privatni život, osobito kada je riječ o ljubavi.

Iako je glazbenik dosad uspješno čuvao svoju intimu od znatiželjnih pogleda, nakon izlaska njegovog prvog albuma, jedan detalj posebno je privukao pažnju njegovih obožavatelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Jakov (@jakov.jozinovic)

Naime, Jozinović je nedavno predstavio svoj prvi album, a mnogi su primijetili kako se u čak tri spota pojavljuje ista djevojka u glavnoj ulozi. Riječ je o Miji Nikolić, zbog čega su se na društvenim mrežama ubrzo pojavila nagađanja postoji li između nje i popularnog pjevača nešto više od poslovne suradnje.

 

Tko je Mia Nikolić?

Lijepa Mia Nikolić mlada je manekenka i model agencije Fox Models Serbia. Zahvaljujući svojoj upečatljivoj ljepoti i prepoznatljivom izgledu, mnogi su je već usporedili s legendarnom Kate Moss.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Mia (@miaa.nikoliccc)

Na društvenim mrežama sve je više komentara onih koji vjeruju da između Mije i Jakova postoji posebna kemija, dok drugi smatraju kako je riječ isključivo o profesionalnoj suradnji te da je Mia jednostavno bila savršen izbor za estetiku i vizualni identitet pjesama Jakova Jozinovića.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Mia (@miaa.nikoliccc)

Hoće li se nagađanja pokazati točnima ili je riječ tek o uspješnom umjetničkom spoju, zasad ostaje nepoznato. Jedno je sigurno, interes javnosti za svaki detalj iz života mladog pjevača ne jenjava.

Jakov JozinovićManekenka
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