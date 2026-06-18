Počinje trodnevni regionalni događaj tehnologije, inovacija i biznisa: Ovo su 'vruće' teme

Počinje treće izdanje Game Changer Montenegro Festivala, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja koji okuplja lidere tehnologije, inovacija i biznisa. Nakon dva uspješna izdanja, festival se vraća od 18. do 20. lipnja u Tivat s još bogatijim programom, novim idejama i inspirativnim govornicima.

Tijekom tri festivalska dana, Crna Gora će još jednom postati regionalno središte inovacija, znanja i umrežavanja, a Game Changer nastavit će graditi mostove između ideja, kapitala i ljudi koji stvaraju promjene te oblikuju budućnost regije. Sama konferencija, kao središnje događanje festivala, održat će se u petak, 19. lipnja, na dvije pozornice na kojima će se predstaviti više od 40 pomno odabranih govornika. U nastavku doznajte tko će i o čemu govoriti na glavnoj pozornici "Ballroom Teodo", u prekrasnom ambijentu luksuznog hotela Regent u Porto Montenegru.

Foto: Samardzic Milos

1.) Švicarska izvrsnost i razvoj luksuznih projekata u regiji - Kako filozofija dugoročnog ulaganja redefinira premium nekretnine i lifestyle projekte u regiji

Govornik:

• Jan Schoch, švicarski poduzetnik, investitor, generalni direktor kompleksa Appenzeller Huus i razvojni partner projekta Kings Fountain Dedinje, ekskluzivnog ugostiteljsko-turističkog kompleksa u Beogradu

2.) Europska industrijska transformacija vođena umjetnom inteligencijom - Kako se gospodarstvo Europske unije restrukturira kroz tehnologiju, kapital i stratešku konkurentnost.

Govornici:

• Davor Kunc, voditelj predstavništva Europske investicijske banke u Crnoj Gori

• Vanja Kljajević, glavna menadžerica za financiranje i razvoj malih i srednjih poduzeća, EBRD

3.) Turizam temeljen na podacima i inteligencija destinacija - Kako tehnologija pretvara Crnu Goru u cjelogodišnju luksuznu destinaciju visoke vrijednosti

Govornici:

• Jelena Sretenović, direktorica za državu, Mastercard (Srbija, BiH i Crna Gora)

• Ivana Bulatović, vršiteljica dužnosti glavne direktorice Direktorata za EU integracije, međunarodne fondove i digitalizaciju, Ministarstvo turizma Crne Gore

• Jovan Ristić,direktor, Turistička organizacija Kotora

• Marco Cus, izvršni direktor tvrtke XExperience koja upravlja projektom Kotor–Lovćen Cable Car, jednim od najznačajnijih infrastrukturnih i turističkih projekata u Crnoj Gori

Foto: Samardzic Milos

4.) Neuroznanost i kognitivne tehnologije - Kako praćenje moždanih signala u stvarnom vremenu otvara novo područje između uma i stroja

Govornik:

• Bogdan Mijović, znanstvenik, inženjer, poduzetnik i suosnivač tehnološke tvrtke mBrainTrain koja razvija prijenosne bežične EEG uređaje za mjerenje moždane aktivnosti.

5.) Granice umjetne inteligencije - Što umjetna inteligencija doista može učiniti, a gdje ljudska inteligencija ostaje nezamjenjiva

Govornik:

• Tvrtko Stošić, tehnološki strateg, stručnjak za primijenjenu umjetnu inteligenciju, Avaya

6.) Izgradnja tehnoloških destinacija za globalne zajednice - Kako ekosustavi privlače osnivače, kapital i inovacije kroz dizajn i infrastrukturu

Govornik:

• Alberto Fumo, marketing menadžer, H-FARM College koji spaja studij i startup svijet, s naglaskom na digitalne vještine i poduzetništvo.

7.) Povjerenje u doba digitalne buke - Na koga i na što se možemo osloniti u svijetu oblikovanom dezinformacijama i algoritamskom stvarnošću

Govornik:

• Svetlana Vuksanović, izvršna direktorica, Philip Morris Montenegro

Foto: Samardzic Milos

8.) Crna Gora na vratima Europske unije - globalni brendovi, nove destinacije i novo pozicioniranje na svjetskoj karti

Govornici:

• Živorad Vasić, direktor tvrtke Kadena Properties i Kadena Sotheby’s International Realty te Propellyst, gdje razvija platforme za upravljanje investicijama u nekretnine i izvođenje kompleksnih građevinskih projekata.

• Niko Laković, upravni direktor, Sotheby’s Realty Montenegro, globalne mreže agencija za luksuzne nekretnine specijalizirana za prodaju i najam vrhunskih stambenih nekretnina na najatraktivnijim lokacijama u svijetu.

9.) Infrastruktura kao konkurentska prednost - Kako zračne luke, povezanost i logistika određuju cikluse turizma, ulaganja i gospodarskog rasta

Govornici:

• Alexandru Avram, viši voditelj razvoja destinacija u Porto Montenegro

• Slavica Milić, direktorica marketinga i komunikacija luksuznog naselja Luštica Bay

• Karlo Čulo, CFO i član uprave, Jadranka Turizam (Lošinj)

Foto: Samardzic Milos

10.) Destinacija kao umreženi sustav - Kako se telekomunikacije, zrakoplovstvo i podaci spajaju u jedinstveno povezano gospodarstvo iskustava?

Govornik:

• Roko Tolić, glavni izvršni direktor (CEO), Aerodromi Crne Gore

11.) Umjetna inteligencija kao poslovna inteligencija - Kako se brendiranje razvija u sustave donošenja odluka pokretane umjetnom inteligencijom

Govornik:

• Miša Lukić, osnivač i izvršni direktor, Brand Sapiens/Osnivač, New Strateg

12.) Nova generacija graditelja - Kako mladi osnivači stvaraju AI-native tvrtke, deep-tech pothvate i nove industrije od samih temelja

Govornici:

• Itana Bulatović, inženjerka strojnog učenja i umjetne inteligencije, Schneider Electric/suosnivačica, MAIA

• Mladen Rakonjac, upravni direktor, Infinum

• Slavko Kovačević, suosnivač, DeepMark

• Dr. Filip Jovićević, osnivač, Luča (prvi crnogorski satelitski projekt).