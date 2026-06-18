Počinje trodnevni regionalni događaj tehnologije, inovacija i biznisa: Ovo su 'vruće' teme
Crna Gora će postati regionalno središte inovacija, znanja i umrežavanja, a Game Changer nastavit će graditi mostove između ideja, kapitala i ljudi koji stvaraju promjene te oblikuju budućnost regije
Počinje treće izdanje Game Changer Montenegro Festivala, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja koji okuplja lidere tehnologije, inovacija i biznisa. Nakon dva uspješna izdanja, festival se vraća od 18. do 20. lipnja u Tivat s još bogatijim programom, novim idejama i inspirativnim govornicima.
Tijekom tri festivalska dana, Crna Gora će još jednom postati regionalno središte inovacija, znanja i umrežavanja, a Game Changer nastavit će graditi mostove između ideja, kapitala i ljudi koji stvaraju promjene te oblikuju budućnost regije. Sama konferencija, kao središnje događanje festivala, održat će se u petak, 19. lipnja, na dvije pozornice na kojima će se predstaviti više od 40 pomno odabranih govornika. U nastavku doznajte tko će i o čemu govoriti na glavnoj pozornici "Ballroom Teodo", u prekrasnom ambijentu luksuznog hotela Regent u Porto Montenegru.
1.) Švicarska izvrsnost i razvoj luksuznih projekata u regiji - Kako filozofija dugoročnog ulaganja redefinira premium nekretnine i lifestyle projekte u regiji
Govornik:
• Jan Schoch, švicarski poduzetnik, investitor, generalni direktor kompleksa Appenzeller Huus i razvojni partner projekta Kings Fountain Dedinje, ekskluzivnog ugostiteljsko-turističkog kompleksa u Beogradu
2.) Europska industrijska transformacija vođena umjetnom inteligencijom - Kako se gospodarstvo Europske unije restrukturira kroz tehnologiju, kapital i stratešku konkurentnost.
Govornici:
• Davor Kunc, voditelj predstavništva Europske investicijske banke u Crnoj Gori
• Vanja Kljajević, glavna menadžerica za financiranje i razvoj malih i srednjih poduzeća, EBRD
3.) Turizam temeljen na podacima i inteligencija destinacija - Kako tehnologija pretvara Crnu Goru u cjelogodišnju luksuznu destinaciju visoke vrijednosti
Govornici:
• Jelena Sretenović, direktorica za državu, Mastercard (Srbija, BiH i Crna Gora)
• Ivana Bulatović, vršiteljica dužnosti glavne direktorice Direktorata za EU integracije, međunarodne fondove i digitalizaciju, Ministarstvo turizma Crne Gore
• Jovan Ristić,direktor, Turistička organizacija Kotora
• Marco Cus, izvršni direktor tvrtke XExperience koja upravlja projektom Kotor–Lovćen Cable Car, jednim od najznačajnijih infrastrukturnih i turističkih projekata u Crnoj Gori
4.) Neuroznanost i kognitivne tehnologije - Kako praćenje moždanih signala u stvarnom vremenu otvara novo područje između uma i stroja
Govornik:
• Bogdan Mijović, znanstvenik, inženjer, poduzetnik i suosnivač tehnološke tvrtke mBrainTrain koja razvija prijenosne bežične EEG uređaje za mjerenje moždane aktivnosti.
5.) Granice umjetne inteligencije - Što umjetna inteligencija doista može učiniti, a gdje ljudska inteligencija ostaje nezamjenjiva
Govornik:
• Tvrtko Stošić, tehnološki strateg, stručnjak za primijenjenu umjetnu inteligenciju, Avaya
6.) Izgradnja tehnoloških destinacija za globalne zajednice - Kako ekosustavi privlače osnivače, kapital i inovacije kroz dizajn i infrastrukturu
Govornik:
• Alberto Fumo, marketing menadžer, H-FARM College koji spaja studij i startup svijet, s naglaskom na digitalne vještine i poduzetništvo.
7.) Povjerenje u doba digitalne buke - Na koga i na što se možemo osloniti u svijetu oblikovanom dezinformacijama i algoritamskom stvarnošću
Govornik:
• Svetlana Vuksanović, izvršna direktorica, Philip Morris Montenegro
8.) Crna Gora na vratima Europske unije - globalni brendovi, nove destinacije i novo pozicioniranje na svjetskoj karti
Govornici:
• Živorad Vasić, direktor tvrtke Kadena Properties i Kadena Sotheby’s International Realty te Propellyst, gdje razvija platforme za upravljanje investicijama u nekretnine i izvođenje kompleksnih građevinskih projekata.
• Niko Laković, upravni direktor, Sotheby’s Realty Montenegro, globalne mreže agencija za luksuzne nekretnine specijalizirana za prodaju i najam vrhunskih stambenih nekretnina na najatraktivnijim lokacijama u svijetu.
9.) Infrastruktura kao konkurentska prednost - Kako zračne luke, povezanost i logistika određuju cikluse turizma, ulaganja i gospodarskog rasta
Govornici:
• Alexandru Avram, viši voditelj razvoja destinacija u Porto Montenegro
• Slavica Milić, direktorica marketinga i komunikacija luksuznog naselja Luštica Bay
• Karlo Čulo, CFO i član uprave, Jadranka Turizam (Lošinj)
10.) Destinacija kao umreženi sustav - Kako se telekomunikacije, zrakoplovstvo i podaci spajaju u jedinstveno povezano gospodarstvo iskustava?
Govornik:
• Roko Tolić, glavni izvršni direktor (CEO), Aerodromi Crne Gore
11.) Umjetna inteligencija kao poslovna inteligencija - Kako se brendiranje razvija u sustave donošenja odluka pokretane umjetnom inteligencijom
Govornik:
• Miša Lukić, osnivač i izvršni direktor, Brand Sapiens/Osnivač, New Strateg
12.) Nova generacija graditelja - Kako mladi osnivači stvaraju AI-native tvrtke, deep-tech pothvate i nove industrije od samih temelja
Govornici:
• Itana Bulatović, inženjerka strojnog učenja i umjetne inteligencije, Schneider Electric/suosnivačica, MAIA
• Mladen Rakonjac, upravni direktor, Infinum
• Slavko Kovačević, suosnivač, DeepMark
• Dr. Filip Jovićević, osnivač, Luča (prvi crnogorski satelitski projekt).