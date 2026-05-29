Glamurozno događanje otvara treći Game Changer Montenegro festival: Jedna novost povećava njegov značaj

Tivat uskoro postaje mjesto susreta budućnosti, tehnologije i nove ekonomije – treće izdanje Game Changer Montenegro Festivala održat će se od 18. do 20. lipnja 2026. godine.

Postoje ljudi koji čekaju da promjene stignu. I postoje oni koji ih žele vidjeti prije svih. Treće izdanje Game Changer Montenegro Festivala službeno otvara novo poglavlje jednog od najambicioznijih tehnoloških i poslovnih događanja u regiji, koje iz godine u godinu potvrđuje da Crna Gora može biti mjesto susreta ideja, inovacija i ljudi koji oblikuju budućnost.

Foto: Samardzic Milos

Svečano otvorenje uz Game Changer Awards – priznanja za tehnološku izvrsnost regije

Festival će biti otvoren 18. lipnja 2026. godine svečanom dodjelom priznanja Game Changer Awards najboljim tehnološkim tvrtkama iz Crne Gore. Treću godinu zaredom, Game Changer nastavlja prepoznavati organizacije koje mijenjaju tržište, razvijaju nove poslovne modele i pomiču granice tehnoloških inovacija. Uz priznanja tvrtkama iz Crne Gore, bit će dodijeljene i posebne nagrade najuspješnijim tehnološkim tvrtkama iz Srbije i Sjeverne Makedonije, čime se dodatno potvrđuju regionalni karakter i značaj festivala.

Game Changer Montenegro domaćin međunarodne konferencije

Središnji konferencijski program održat će se 19. lipnja 2026. godine u hotelu Regent Porto Montenegro, jednom od najprepoznatljivijih i najekskluzivnijih prostora Mediterana. Na pozornicu dolaze razgovori o novoj ekonomiji, globalnim investicijama, umjetnoj inteligenciji, neuroznanosti, digitalnim državama, infrastrukturi budućnosti, transformaciji industrija i pitanjima koja će definirati sljedeće desetljeće razvoja.

Kako će umjetna inteligencija promijeniti tokove kapitala? Zašto digitalna infrastruktura postaje nova valuta moći? Gdje će nastajati nova gospodarska središta svijeta? Kako izgleda sljedećih pet godina razvoja tržišta, gradova i poslovanja? Odgovore će tijekom festivala tražiti međunarodni govornici, lideri industrije i pažljivo odabrana imena iz svijeta tehnologije, znanosti i poslovanja, čija će predstavljanja postupno biti otkrivana u nadolazećem razdoblju.

Velika Experience & Music zona otvorena za sve građane

Istoga dana, 19. lipnja, festival otvara i veliku Experience & Music zonu namijenjenu svim građanima i posjetiteljima Tivta.

Posjetitelje očekuju atraktivne aktivacije partnera festivala, VR iskustva, roboti koji iz godine u godinu privlače veliku pozornost publike, interaktivni sadržaji i testiranje novih videoigara razvijenih u Crnoj Gori. Posebnu energiju večeri donijet će nastupi benda WHO SEE i DJ-a MONO, pretvarajući Tivat u jedinstvenu otvorenu pozornicu na kojoj se spajaju tehnologija, glazba i iskustva nove generacije.

Puno više od događanja

Nakon dva iznimno uspješna izdanja, Game Changer Montenegro prerasta okvire klasičnog tehnološkog događanja i postaje platforma koja okuplja lidere novih industrija, investitore, tehnološke pionire, donositelje odluka, kreativce i ljude koji razumiju da se svijet više ne mijenja postupno, već prolazi kroz redefiniranje kakvo se događa jednom u generaciji.

Tivat će tijekom tri dana postati regionalno središte najvažnijih razgovora o budućnosti poslovanja, tehnologije, kapitala, kreativnosti i društva.

Treće izdanje festivala dolazi u trenutku kada regija intenzivno traži nova razvojna rješenja i modele povezivanja tehnologije, poslovanja i društva. Game Changer Montenegro zato nije samo događanje. To je mjesto susreta ljudi koji žele razumjeti što dolazi sljedeće – i biti dio promjena prije nego što one postanu očite svima.

Festival se održava uz podršku Network Partnera MTEL Crna Gora te Turističke zajednice Tivta i Općine Tivat.

