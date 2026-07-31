Što im se dogodilo? Bili su omiljeni par, a sad ona želi razvod i nestvarne količine novca

Brazilski nogometni dragulj Endrick i njegova supruga Gabriely Miranda posljednjih su dana ponovno u središtu pozornosti nakon što su se društvenim mrežama i pojedinim tabloidnim portalima proširile glasine da je njihov brak pred raspadom.

Velika drama potresa privatni život mladog asa, a dio brazilskih medija piše kako je Gabriely pokrenula razvod te navodno traži čak 70 posto Endrickove imovine i mjesečnu alimentaciju od 50.000 eura.

Iako su donedavno bili jedan od najomiljenijih mladih parova, prema navodima izvora bliskih paru, Miranda više ne želi biti u braku i odlučila je pokrenuti pravni postupak. Obožavatelji se pitaju što im se dogodilo.

Gabriely Miranda brazilska je influencerica i model koja je surađivala s nekoliko modnih i beauty brendova te je tijekom godina stekla veliku publiku na društvenim mrežama. Široj javnosti postala je poznata upravo zbog veze s Endrickom, a njihov je odnos od početka izazivao veliko zanimanje javnosti.

Par je u vezi od 2023. godine, a vjenčali su se u rujnu 2024., nedugo nakon što je Endrick stigao u Real Madrid. Njihova je romansa često punila medijske stupce zbog razlike u godinama – Gabriely je pet godina starija od nogometaša – ali i zbog neobičnog "ljubavnog ugovora" o kojem su otvoreno govorili. Prema njihovim riječima, dogovorili su pravila komunikacije, uključujući zabranu pojedinih riječi u svađama i obvezu da svaku poruku završavaju riječima "Volim te".

Endrick, punim imenom Endrick Felipe Moreira de Sousa, smatra se jednim od najvećih brazilskih nogometnih talenata svoje generacije. Prošao je omladinsku školu Palmeirasa, za koji je debitirao sa samo 16 godina, a Real Madrid osigurao je njegov transfer još krajem 2022. godine. U španjolski je klub službeno stigao u ljeto 2024., odmah nakon što je postao punoljetan. Tijekom prve sezone u Madridu pokazao je veliki potencijal, ali zbog jake konkurencije u napadu nije imao zajamčenu minutažu.

Kako bi dobio više prostora za igru i nastavio razvoj, u siječnju 2026. otišao je na šestomjesečnu posudbu u Lyon. Taj se potez pokazao punim pogotkom jer je u francuskom klubu brzo pronašao formu. Tijekom posudbe upisao je 20 nastupa u svim natjecanjima, postigao osam pogodaka i dodao četiri asistencije, čime je ponovno skrenuo pozornost na svoj golemi potencijal. Po završetku posudbe vratio se u Real Madrid, iako je tada priznao da nije siguran kakva ga budućnost čeka u kraljevskom klubu.