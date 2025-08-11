Odlazak čuvene Gabi Novak: Odbila mijenjati izgled zbog svjetske slave, ostala ponizna i svoja

Čuvena hrvatska glazbenica Gabi Novak preminula je u dobi od 89. godina, prenio je Jutarnji list. Glazbena ikona koja je stvorila niz everegreena ostavila je velik trag na regionalnoj glazbenoj sceni.

Talentirana pjevačica rođena je 8. srpnja 1936. godine u Berlinu, gdje je provela nekoliko godina svog djetinjstva. Njezini su se roditelji upoznali na Hvaru, a onamo su se poslije i preselili. Početkom srednje škole doselila se u Zagreb i upisala Školu za primijenjenu umjetnost u Zagrebu.

Nije se prvotno bavila glazbom, već crtanjem, no taj ju je svijet doveo do glazbe. Najviše je tijekom karijere surađivala sa suprugom Arsenom Dedićem, preminulim legendarnim glazbenikom koji je također ostvario zapažena glazbena ostvarenja. Njihove emotivne skladbe bile su jedne od najslušanijih na prostorima bivše Jugoslavije, a malo tko ne zna za njihove pjesme kao što su "Kuća za ptice" i "Pamtim samo sretne dane".

Upoznali su se kad su oboje bili u braku, a nakon razvoda s njihovim tadašnjim partnerima, započela je njihova idilična ljubavna i poslovna priča. Zajedno su dobili sina Matiju Dedića koji je krenuo njihovim stopama te postao jedan od najznačajnih jazz glazbenika u Hrvatskoj. Skladan par bio je nerazdvojan od vjenčanja 1973. godine, pa sve do Arsenove smrti 2015. Obitelj Dedić iza sebe je ostavila nevjerojatne životne priče te emotivne skladbe i interpretacije koje će ostati zabilježene kao jedne od najlegendarnijih na našim prostorima.

