Madeže i mrlje na usnama ne biste smjeli ignorirati: 'Ovo su znakovi upozorenja'

Kao tinejdžer, Harry James imao je mali, tamni madež na usni. Nakon izlaganja suncu postajao je vidljiviji, dok bi tijekom tmurne britanske zime bio jedva primjetan. Imao ga je godinama i rijetko je razmišljao o njemu. Međutim, s vremenom se madež počeo postupno mijenjati. Boja mu je postala tamnija, a sam madež malo veći te se više nije smanjivao ni blijedio nakon obiteljskih ljetovanja.

Unatoč zabrinutosti roditelja, Harry je to ignorirao. Imao je 15 godina i, poput mnogih tinejdžera, ideja da bi madež na njegovoj usni mogao biti išta više od estetskog problema činila mu se nevjerojatnom, pogotovo s obzirom na njegov pjegavi ten.

Komentari prijatelja potaknuli su ga na pregled

Tek kada su prijatelji počeli redovito komentirati: "Imaš nešto na usni", Harry je konačno odlučio otići na pregled. Posjetio je privatnu kliniku, misleći kako će to biti samo gubitak vremena. Ipak, nakon kratkih konzultacija s dermatologom, rečeno mu je da se lezija mora odmah ukloniti. Pod anestezijom, madež i siguran rub okolnog tkiva su izrezani, a usna je zašivena.

Zašto tolika zabrinutost? Prema dr. Rossu Perryju, stručnjaku za rak kože i medicinskom direktoru klinike Cosmedics Skin Clinics, usne su područje koje zahtijeva više pozornosti nego što mu se obično pridaje. Iako većinu novih kvržica ili mrlja pripisujemo oštećenjima ili manjim virusima poput herpesa, dr. Perry objašnjava kako svaku novu, promjenjivu ili trajnu tamnu mrlju, kvržicu, ljuskavu leziju ili ranicu na usni nikada ne treba zanemariti.

"Znakovi upozorenja uključuju asimetriju, nepravilne rubove, neujednačenu boju, krvarenje, stvaranje krasti, ulceraciju ili leziju koja ne zacjeljuje unutar tri tjedna", napominje dr. Perry. Harryjev je madež zadovoljavao više ovih kriterija: imao je nazubljene rubove, tamniju boju i bio je prisutan godinama. U većini slučajeva, kao što je bilo i kod Harryja, takve će promjene biti dobroćudne.

No, kako ističe dr. Perry, "budući da karcinomi usana u ranim fazama mogu izgledati neprimjetno i jer određeni madeži mogu postati kancerogeni, osobito nakon opetovanih oštećenja od sunca, uvijek je bolje svaku sumnjivu promjenu provjeriti što prije", prenosi Daily Mail Online.

Jesu li usne podložne raku kože?

Iako je rak usana relativno rijedak, najčešći je tip raka usne šupljine, osobito među starijim osobama bijele puti. "Usne su posebno osjetljive jer je koža na njima mnogo tanja i nedostaje joj melanin, koji inače pruža prirodnu zaštitu od UV zračenja", objašnjava dr. Perry.

Foto: Pexels

Također su stalno izložene sunčevoj svjetlosti i često ih se zanemaruje prilikom nanošenja kreme sa zaštitnim faktorom. S vremenom, opetovano izlaganje suncu može oštetiti DNK u stanicama kože, povećavajući rizik od aktiničkog oštećenja, predkancerogenih promjena i raka kože.

Najčešći tip raka usana je karcinom pločastih stanica, koji se razvija u ravnim stanicama na površini usana. Za razliku od nekih drugih vrsta raka kože, karcinom pločastih stanica usne ima veću vjerojatnost širenja ako se ne liječi, što ranu detekciju čini iznimno važnom. Kada se otkrije na vrijeme, liječenje je obično jednostavno, a ishodi su vrlo dobri, no odgođena dijagnoza može dovesti do složenijeg liječenja i većeg rizika od komplikacija.

Kako pravilno zaštititi usne od sunca?

Prevencija je, prema riječima dr. Perryja, jednostavna i vrlo učinkovita kada je riječ o raku usana.

"Koristite balzam za usne sa širokim spektrom zaštite SPF 30 ili višim, i to svaki dan, a ne samo ljeti", savjetuje. "Redovito ga nanosite, osobito nakon jela ili pića. Nošenje šešira sa širokim obodom, izbjegavanje boravka na suncu tijekom sati s najjačim UV zračenjem i tretiranje zaštite usana kao dijela dnevne rutine mogu značajno smanjiti dugoročni rizik".

Što učiniti ako primijetite promjene na usnama?

Savjet dr. Perryja je jasan: nemojte sami postavljati dijagnozu i ne čekajte.

"Ako primijetite tamnu mrlju, izraslinu ili ranicu na usni koja je nova, mijenja se ili ne zacjeljuje, što prije se naručite kod liječnika opće prakse ili dermatologa", kaže on. "Rana procjena je ključna. Kada se rak kože otkrije rano ili se madeži uklone prije nego što potencijalno postanu kancerogeni, liječenje je obično jednostavno, a ishodi su izvrsni. Odgađanje, međutim, može dopustiti da mali problem postane mnogo ozbiljniji."

U Harryjevom slučaju, intervencija je značila da je madež uklonjen na vrijeme, bez trajnih posljedica. Ipak, on sam kaže kako bi potaknuo sve koji dožive slične promjene da odmah posjete dermatologa, umjesto da pretpostavljaju kako je madež samo površinska pojava.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke