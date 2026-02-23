Novo pravilo u nogometu? FIFA ima ideju kako zaustaviti odugovlačenje

Svjetski nogomet nalazi se pred ozbiljnom promjenom pravila, a inicijativu predvode FIFA i International Football Association Board (IFAB). Cilj je jasan. smanjiti odugovlačenje i ubrzati igru, posebno u završnicama utakmica.

Prema prijedlogu, svaki igrač koji primi medicinsku pomoć na travnjaku morao bi ostati izvan igre 60 sekundi. Povratak na teren ne bi bio moguć prije isteka tog vremena, bez obzira na okolnosti.

Namjera je spriječiti simuliranje ozljeda i namjerno prekidanje ritma utakmice. Odugovlačenje je već godinama predmet kritika, a ovim pravilom želi se uvesti jasna i mjerljiva sankcija.

U Premier ligi već se primjenjuje pravilo od 30 sekundi izvan terena, dok je FIFA na Arapskom kupu testirala dvominutnu varijantu.

Predsjednik sudačke komisije FIFA-e Pierluigi Collina naglasio je da je prioritet povećati efektivno vrijeme igre. Sličan model koristi i MLS, gdje se pravilo aktivira ako igrač predugo ostane ležati na terenu.

Osim medicinskih prekida, planiraju se i dodatna vremenska ograničenja. Nakon već uvedenog pravila o osam sekundi za vratara, razmatra se odbrojavanje i kod gol-auta te ubacivanja sa strane. Ako izvođenje traje predugo, posjed bi pripao protivniku.

Zamijenjeni igrač morao bi napustiti teren u roku od deset sekundi. U suprotnom, zamjena ne bi smjela ući, a momčad bi privremeno igrala s igračem manje.

IFAB također razmatra proširenje uporabe VAR-a na situacije s pogrešno dodijeljenim drugim žutim kartonima te, u pojedinim natjecanjima, na sporne odluke o kornerima.

Ako prijedlozi budu potvrđeni, nogomet bi uskoro mogao dobiti jasnije i strože mehanizme za kontrolu tempa igre, s naglaskom na smanjenje manipulacija i povećanje protočnosti utakmica.

