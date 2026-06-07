Novi CRO Demoskop otkriva ima li promjene na političkoj sceni te što Hrvate najviše muči

U 19 sati u RTL-u Danas ekskluzivno pogledajte nove rezultate CRO Demoskopa za travanj koje je za RTL provela agencija Promocija Plus. Redovno je to mjesečno istraživanje stranačkih preferencija, percepcije političara i odabranih političkih tema.

Prošli mjesec rezultati su pokazali da su da rekordna inflacija ne brine previše Hrvate. Ipak, prema istraživanju koje smo objavili jučer, većina građana dobro razmisli prije nego potroši. Njih 19 posto tvrdi da troši isto, ali se odriče sitnica. Gotovo isti broj ispitanika cijene su natjerale na potpunu promjenu navika.

Više od polovine ispitanika dobro razmisli prije nego potroši. Njih 19 posto tvrdi da troši isto, ali se odriče sitnica. Gotovo isti broj ispitanika cijene su natjerale na potpunu promjenu navika. Kako bi uštedjeli, ispitanici najviše režu na izlascima u restorane i kafiće, štedi se i kupnjom na akcijama, slijedi odustajanje od putovanja, a skromniji su i prilikom kupnje odjeće i obuće.

Cijelo istraživanje pogledajte OVDJE.

HDZ i Milanović glavni izbor prošli mjesec

Prije mjesec dana rezultati Cro Demoskopa izgledali su ovako: Da su izbori bili provedeni početkom svibnja HDZ bi bio relativni izborni pobjednik ispred prvog pratitelja SDP-a. HDZ je bio izbor za 29 posto ispitanika. SDP je imao 22,2 posto, a na trećem mjesecu je bio Možemo s 12 posto.

Najpozitivniji političar bio je Zoran Milanović s izborom od 26,2 posto ispitanika, a slijedio ga je Andrej Plenković s izborom od 16,1 posto. Na trećem bio je mjestu Tomislav Tomašević s izborom od 5,5 posto.

Na listi najnegativnijih bio je isti trojac. Ipak, na prvom mjestu bio je Andrej Plenković s 31,9 posto, dok je na drugom mjestu bio Milanović s izborom od 9,7 posto.

Smjer kretanja zemlje početkom svibnja podupiralo je 19,5 posto građana. Udio ispitanika koji su smatrali da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru iznosio je 68,7 posto.

Najvažnija tema prošli mjesec bio je rat na Bliskom istoku, a slijedile su navodne bombe u hrvatskim školama. Stara i neomiljena tema inflacija našla se tek na trećem mjestu s izborom od 15,6 posto. Večeras u 19 sati u RTL-u Danas pogledajte rezultate istraživanja iz lipnja.

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. g.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.