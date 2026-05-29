Macan o Plenkoviću u RTL-u Danas: 'Taj razgovor je monolog, nije trebao igrati bunker'

Nakon što je Vlada predstavila novi paket mjera koji će utjecati na građane i gospodarstvo, o svemu je u ekskluzivnom intervjuu za RTL Danas progovorio premijer Andrej Plenković.

Iz Banskih dvora, u razgovoru s Dajanom Šošić, premijer je odgovarao na pitanja koja trenutačno dominiraju hrvatskom političkom scenom. Od paketa mjera za borbu protiv inflacije, rasta BDP-a, novog poreza na dobit za srednje i velike kompanije, do Ante Žigmana, Davida Sopte i afere Hipodrom. Plenković se pred kamerama više držao retorike, zaobilazeći pitanja novinarke preko puta.

Drži li ova tvrdnja vodu ili smo nešto previdjeli u premijerovu nastupu, pitali smo komunikologa i političkog analitičara Krešimira Macana.

"To je klasični Plenkovićev nastup, on preuzme intervju, što nije uvijek ugodno za onoga koji radi intervju, jer ipak pričate s premijerom pa nastojite biti pristojni, ali onda to nije to, on je jednostavno izdominirao tim intervjuom", uvodno je kazao stručnjak.

Macan: Plenković nije odgovarao na pitanja, slao je poruke

Politički analitičar u razgovoru za net.hr kaže da je ključ u upravljanju očekivanjima. "Kada nešto napraviš dobro, očekivanja rastu, ljudi hoće još bolje. Ako je plaća rasla 50 posto, ljudi bi htjeli da plaća još raste gore. Kod politike je bitno upravljanje očekivanjima", kaže Macan pa dodaje da je Plenković u komunikološkom smislu išao 'po propisu' PR-a.

"Radio je ono što bi ga svatko od nas savjetovao, a to je da šalje svoje poruke. Da ne odgovora na pitanja, nego šalje svoje poruke. I on je te poruke slao."

Komentirajući dio intervjua posvećen malim iznajmljivačima koji će plaćati veći porez Macan smatra da je Plenković u pravu.

"Za male iznajmljivače je apsolutno dobro rekao da oni to neće ni osjetiti, što je istina. Koliko god se oni bunili, oni su dosad plaćali najmanji porez u državi jer je to - po krevetu godišnje. Njima se godišnji porez digao za 50 eura. Puno je veći problem paušalcima."

Žigman, Sopta pa 'most' na Tomaševića

Intervju s Plenkovićem se dotaknuo i novog guvernera HNB-a Ante Žigmana. Premijer se opet poslužio strategijom slanja poruka. "Samo čas, ovo je važno i za građane i za umirovljenike. Mi oslobađamo sve umirovljenike poreza na dohodak. To je 180 milijuna eura", kazao je.

Naš sugovornik smatra da je ukidanje poreza za umirovljenike najbolja mjera od svih. "Nju će najviše ljudi osjetiti i dići će mirovine. A ovo oko Žigmana, je dobro odgovorio rekavši 'pa šta dosad vam nije smetao što je bio na čelu Hanfe'. Tu je imao dobru točku, ali nije trebao nastaviti. Mislim da se češće treba zaustaviti. On jednostavno nastavlja pričati i ne daje prostora za potpitanja."

Tako se jedva 'uguralo' i potpitanje o prevelikoj koncentraciji moći u rukama dvoje ljudi. Uslijedio je promptan odgovor premijera: "Pa onda nije trebao biti ni na čelu HANFA-e." S komunikološkog stajališta, premijerovi odgovori ne trebaju biti obrameni, ističe Macan. "On samo treba reći 'ne' i točka."

Intervju se nastavio pitanjem o bivšem predsjedniku Uprave Jadrolinije, Davidu Sopti koji je zasjeo na čelo Uprave ACI-ja.

Je li se nakon tragedije, imenovanje Sopte, na ljudskoj razini ipak moglo preskočiti, upitala je novinarka. Odgovor je, očekivano, bio pravne naravi.

"Gospodin Sopta i drugi članovi uprave su podnijeli ostavke, toga se sjećate. Prošla je godina dana, Državno odvjetništvo nema ništa zbog čega bi teretilo niti gospodina Soptu niti bilo kojeg drugog čovjeka", kazao je Plenković.

Macan sve komentira činjenicom da je Plenković dao argumentiran odgovor. "Čovjek ima pravo, zato što Sopta prema DORH-u nije odgovoran. Od njega se tražila samo prekršajna odgovornost."

A onda razgovor 'komunikacijskim mostom' sa Sopte prelazi na aferu Hipodrom i zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića.

'Monolog s dva reketa'

Macan objašnjava da Plenković s komunikacijskog aspekta radi sve što dobri komunikatori rade. "Dakle, to je most. Da ti odgovori na pitanje i pređe na drugu temu. Primjerice: 'Hipodrom i Kostanjević su sad puno važnija tema od Sopte'... Tu recimo imate kazenu odgovornost", podsjeća analitičar.

"To su ti elementi komunikacije kod političara, imamo tzv. most (bridge), u komunikaciji i drugi element - slanje poruka umjesto odgovaranja na pitanja. Ono što se meni ne sviđa jest da je premijer dosta samouvjeren. Kao da ima dva reketa u ruci i da odgovara s dva reketa na njezine udarce. Bilo je to malo prenapadno", smatra Macan.

Jesu li gledatelji uopće primili poruku premijera, upitali smo stručnjaka.

"On je odradio zadatak i poslao poruke koje je trebao. Pitanje je jesu li ih ljudi primili ili nisu htjeli više gledati taj intervju. To nije bio taj razgovor koji bi možda oni gledali. Taj razgovor je bio monolog."

U komunikacijskim tehnikama treba imati mjeru, zaključuje Macan.

"Dojma sam da je on jučer bio malo presiguran i onda to nije izgledalo dobro. Predominantan. I to nije bilo lako gledati. Ispao je kompetentan, sve da zna, a mogao je ispasti simpatičniji, a ispao je preagresivan, dok s druge strane stoji žena. Plenković je igrao bunker, bilo bi bolje da je pustio koji gol da mu padne, a da on zabije jedan više na kraju."