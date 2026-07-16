Iva Čagalj pozirala u minijaturnom bikiniju i podijelila snimke s Ultre

Iva Čagalj (19), kći popularnog pjevača Joška Čaglja Joleta (54), na svom je Instagram profilu podijelila niz fotografija i snimki s nedavno završenog festivala Ultra Europe. Svojim pratiteljima pružila je uvid u vatrenu atmosferu s jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe, koji se i ove godine održao u Splitu.

'Nima Splita do Splita'

U objavi pod naslovom "love my people!" ("volim svoje ljude"), Iva je sažela najupečatljivije trenutke koje je provela u društvu prijatelja. Kroz energične videozapise i fotografije, prenijela je djelić euforije koja je vladala na splitskom Parku Mladeži. Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima hvalili njezin izgled i slavili grad domaćin. "Nima Splita do Splita, bravoo, volimo svoje!", samo je jedan od komentara koji ističe lokalni ponos.

Kako su mediji ranije izvijestili, Iva je na festivalu uživala u društvu majke Ane (44) i sestre Eme (16), a njezina nova objava potvrđuje da je iskoristila priliku i za druženje s prijateljima. Snimke prikazuju fantastičnu produkciju po kojoj je Ultra poznata, spektakularne vatrene i svjetlosne efekte, pirotehniku i masivnu pozornicu s koje su nastupala najveća svjetska DJ imena poput Calvina Harrisa i Martina Garrixa.