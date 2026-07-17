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Dnevni horoskop, Vaga, 17. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 17. 07. 2026.
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Ljubav: Odnosi će biti obilježeni većom iskrenošću i otvorenošću. Emotivna pitanja koja su bila nejasna počet će dobivati odgovore. Slobodnim Vagama mogao bi se dogoditi susret koji će probuditi dugo zaboravljene osjećaje. Povjerenje će biti dodatno učvršćeno.

Posao: Bit će otvorena mogućnost za novu poslovnu suradnju ili zanimljiv prijedlog. Diplomatičnost će pomoći u rješavanju složenijih situacija. Uloženi trud bit će prepoznat i nagrađen pozitivnim reakcijama. Financijska situacija pokazivat će stabilnost.

Zdravlje: Raspoloženje će biti vedrije nego prethodnih dana. Organizam će se lakše prilagođavati svakodnevnim obvezama. Psihička ravnoteža bit će naglašena. Dan će završiti osjećajem zadovoljstva.

Dnevni Horoskop Vaga

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