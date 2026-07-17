Dnevni horoskop, Rak, 17. 07. 2026.

Ljubav: Emotivna povezanost s bliskom osobom bit će snažnija nego prethodnih dana. Razgovori će donijeti olakšanje i ukloniti dio starih nesporazuma. Slobodnim Rakovima mogla bi se približiti osoba s kojom će odmah biti uspostavljena posebna povezanost. Osjećaj pripadnosti bit će naglašen.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorene nove mogućnosti suradnje. Dobra organizacija donijet će osjećaj sigurnosti i kontrole. Bit će prepoznata odgovornost koja je dugo bila zanemarivana. Financijska pitanja postupno će ulaziti u mirnije razdoblje.

Zdravlje: Više pažnje bit će posvećeno unutarnjem miru nego fizičkom naporu. Organizam će pokazivati znakove oporavka nakon razdoblja pojačanog stresa. Psihička ravnoteža pozitivno će utjecati na svakodnevno funkcioniranje. Osjećaj zadovoljstva bit će izraženiji.