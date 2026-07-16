Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 07. 2026.
Ljubav: Jedna tajna mogla bi biti otkrivena u pravom trenutku. Emocionalna napetost bit će zamijenjena osjećajem olakšanja. Povjerenje će biti ponovno izgrađeno. Ljubavni odnosi dobit će novu dubinu.
Posao: Važna prilika pojavit će se ondje gdje će biti najmanje očekivana. Upornost će donijeti rezultate koji neće proći nezapaženo. Financijski izgledi bit će povoljniji nego prethodnih dana. Poslovni ugled dodatno će ojačati.
Zdravlje: Snaga i izdržljivost bit će naglašene. Psihičko rasterećenje pozitivno će utjecati na opće stanje. Više energije osjetit će se u večernjim satima. Dan će završiti u dobrom raspoloženju.
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