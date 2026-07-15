Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 07. 2026.
Ljubav: Emocionalna privlačnost bit će snažno naglašena. Jedna situacija mogla bi otkriti skrivene osjećaje druge osobe. U vezama će biti obnovljeno međusobno povjerenje. Slobodnima će intuicija pokazati pravi smjer.
Posao: Na poslovnom planu bit će prisutna veća dinamika. Izazovi će biti pretvoreni u prilike za napredovanje. Važna odluka mogla bi donijeti dugoročnu korist. Financijska pitanja razvijat će se stabilnije.
Zdravlje: Vitalnost će postupno rasti tijekom dana. Psihološka otpornost bit će izraženija nego inače. Manji umor neće ostaviti traga. Večer će donijeti osjećaj unutarnje snage.
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