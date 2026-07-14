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Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 14. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 14. 07. 2026.
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Ljubav: Emocionalni odnosi bit će stabilniji nego u prethodnom razdoblju. Jedna iskrena gesta ojačat će međusobno povjerenje. Prošle nesigurnosti postupno će izgubiti važnost. Mir i sigurnost obilježit će večernje sate.

Posao: Upornost će ponovno biti nagrađena konkretnim rezultatima. Poslovni autoritet dodatno će biti učvršćen. Moguće je otvaranje novih profesionalnih mogućnosti. Financijska situacija bit će pod boljom kontrolom.

Zdravlje: Organizam će pokazivati dobru otpornost. Umor će biti kratkotrajan i lako prevladan. Unutarnja ravnoteža pozitivno će djelovati na raspoloženje. Dan će proteći bez većih tegoba.

Dnevni Horoskop Jarac

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