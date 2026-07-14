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Dnevni horoskop, Bik, 14. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 14. 07. 2026.
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Ljubav: U ljubavnom životu bit će naglašena potreba za sigurnošću i iskrenošću. Jedna gesta mogla bi imati mnogo veće značenje nego što će se u prvi trenutak činiti. Nesporazumi iz prethodnih dana bit će postupno razriješeni. Emocionalna stabilnost ponovno će biti uspostavljena.

Posao: Poslovne obveze bit će brojne, ali će biti odrađene bez većih poteškoća. Mogla bi biti primljena vijest koja će otvoriti zanimljive mogućnosti za budućnost. Strpljenje će donijeti konkretnu korist. Financijska pitanja krenut će u povoljnijem smjeru.

Zdravlje: Organizam će dobro reagirati na svakodnevne napore. Osjećaj napetosti postupno će biti zamijenjen većim unutarnjim mirom. Bit će prisutna potreba za kvalitetnijim odmorom. Opće stanje ostavit će dobar dojam.

Dnevni Horoskop Bik

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