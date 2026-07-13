Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 07. 2026.
Ljubav: Duboke emocije dolaze u prvi plan i mijenjaju postojeće odnose. Privlačnost postaje snažnija, a intuicija otkriva ono što nije izgovoreno. Moguće je emocionalno približavanje nakon razdoblja distance. Ljubavne tajne polako izlaze na vidjelo.
Posao: Usmjerenost i odlučnost donose značajne pomake. Situacije koje su izgledale komplicirano počinju dobivati jasniji oblik. Strateški potezi stvaraju prednost u poslovnom okruženju. Ambicije se povezuju s konkretnim rezultatima.
Zdravlje: Obnavlja se unutarnja snaga i osjećaj otpornosti. Emocionalno čišćenje donosi veliko olakšanje. Povećava se svijest o važnosti ravnoteže. Tijelo pokazuje zahvalnost nakon oslobađanja od napetosti.
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